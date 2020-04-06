FimaBot Pro
- Experts
- Wildemar Da Silva Barbosa
- Versão: 1.29
- Atualizado: 31 dezembro 2025
- Ativações: 5
Fimabot Pro – Robô de Canais Automáticos com Stop Dinâmico
O Fimabot Pro é um Expert Advisor baseado na renomada estratégia de negociação por canais e zonas de suporte/resistência.
Estratégia do Robô: Fimathe
Pares recomendados: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD & XAUUSD
Timeframes Recomendados: M1/M15/H1/H4
Principais Recursos:
-
Detecção automática de zonas de suporte e resistência
-
Operações com Take Profit baseadas em níveis de canais (até X canais)
-
Stop Loss dinâmico ajustado conforme o movimento do preço
-
Configuração do lote inicial e progressão manual
-
Interface amigável e sem re-cotações
Parâmetros Personalizáveis:
-
Tamanho do lote das ordens
-
Níveis de canal para definição de Take Profit
-
Distância entre as entradas
-
Estratégia de proteção (SL móvel, trailing stop ou break even)
Ideal para traders que buscam operações automatizadas com controle e transparência.
Requisitos:
-
Conta hedge (MT4/MT5)