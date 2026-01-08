Better Winner Oscillator

técnica combina ação de preço com dados de volume para fornecer aos traders sinais mais claros sobre potenciais mudanças de tendência e condições de mercado.

O indicador utiliza dois parâmetros principais - Periods e SmoothingPeriod. O parâmetro Periods controla a janela de retrospectiva para os cálculos, enquanto o SmoothingPeriod determina como os dados são calculados em média. Juntos, estes criam um histograma que oscila entre condições de alta (verde lima) e baixa (vermelho).

A funcionalidade de alerta integrada notifica os traders quando o oscilador cruza de volta do território de sobrecompra (acima de 70) ou sobrevenda (abaixo de 30). O parâmetro UseCurrentBar permite aos traders escolher se os alertas disparam na barra atual em formação ou apenas em barras completadas, proporcionando flexibilidade para diferentes estilos de negociação.

O Oscilador Winner destaca-se na identificação de divergências e condições extremas de mercado, tornando-o valioso tanto para traders de reversão quanto de momentum em todos os timeframes e mercados.