O Solarwind No Repaint é um oscilador técnico que aplica a Transformação de Fisher aos dados de preços normalizados, criando um indicador baseado em histograma que identifica potenciais pontos de virada do mercado. Este indicador converte movimentos de preços em uma distribuição normal gaussiana, tornando padrões cíclicos e mudanças de momentum mais visíveis para os traders.

Como Funciona O indicador processa dados de preços através de várias etapas computacionais:

  1. Análise Alto-Baixo: Calcula a máxima mais alta e a mínima mais baixa durante o período especificado
  2. Normalização de Preços: Pega o ponto médio da faixa alto-baixo de cada barra e normaliza contra a faixa do período, escalando valores entre -1 e +1
  3. Aplicação da Transformação Fisher: Aplica a fórmula matemática da Transformação Fisher 0.5 * ln((1+x)/(1-x)) com suavização
  4. Processamento de Sinais de Tendência: Gera sinais direcionais baseados em mudanças de valores e limiares de momentum

Características Principais

  • Exibição em Histograma: Renderiza como barras coloridas em uma janela de indicador separada
  • Coloração Baseada em Tendência: Barras verdes para momentum de alta, barras vermelhas para momentum de baixa
  • Design Sem Repintura: Usa apenas barras completadas para prevenir mudanças de sinal na barra atual
  • Sensibilidade Adaptativa: Sistema de limiar configurável para filtrar ruído do mercado
  • Persistência de Sinais: Mantém direção da tendência até que ocorra uma mudança significativa de momentum

Parâmetros

  • Período (Extperiod): Período de retrospectiva para cálculos alto-baixo (padrão: 10)
  • Sensibilidade do Sinal: Limiar de mudança necessário para novos sinais (padrão: 0.05)
  • Usar Barras Completadas: Previne repintura usando apenas barras finalizadas (padrão: true)
  • Usar Alerta: Habilita sistema de notificações para mudanças de sinal (padrão: false)
  • Largura do Histograma: Espessura visual das barras do histograma (padrão: 2)

Aplicações de Trading

  • Avaliação de Momentum: Identifica força e direção do momentum de preços
  • Detecção de Reversões: Ajuda a detectar mudanças potenciais de tendência através de mudanças de momentum
  • Confirmação de Tendência: Valida ação do preço com análise de momentum
  • Análise Cíclica: Efetivo para identificar comportamento cíclico do mercado
  • Timing de Entrada: Fornece viés direcional específico barra por barra

Interpretação

  • Barras Verdes: Fase de momentum de alta — favorecer posições compradas
  • Barras Vermelhas: Fase de momentum de baixa — favorecer posições vendidas
  • Barras Neutras (cores desbotadas): Momentum fraco — incerteza de tendência
  • Linha Zero: Ponto de referência para mudanças de direção do momentum
  • Valores Extremos: Leituras além de ±2 podem sinalizar reversões potenciais (depende dos parâmetros)

O Solarwind No Repaint funciona optimamente em mercados com comportamento cíclico claro e trabalha efetivamente como filtro de momentum quando combinado com análise de ação do preço ou outros indicadores técnicos para confirmação de negociações.

MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/148324

