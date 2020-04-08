LinearRegressionVolume Profile

O indicador Linear Regression Volume Profile combina análise de regressão linear com perfilagem de distribuição de volume para criar uma ferramenta sofisticada de visualização de estrutura de mercado. A fundação começa com o cálculo de regressão linear através de um número especificado de barras históricas, computando tanto a inclinação quanto os valores de intersecção do eixo Y que definem a trajetória da linha de tendência através da ação de preço. Esta linha de regressão serve como eixo central ao redor do qual a distribuição de volume é analisada, adaptando-se automaticamente à direção de tendência predominante em vez de permanecer horizontalmente estática. O indicador então calcula um canal baseado em ATR ao redor desta linha de regressão, com a largura do canal determinada por uma proporção definida pelo usuário multiplicada por um valor de Average True Range de 200 períodos, garantindo que os níveis do perfil se adaptem proporcionalmente à volatilidade atual do mercado. A análise de distribuição de volume ocorre dividindo este canal em múltiplos níveis horizontais (padrão 7 acima e 7 abaixo da linha de regressão), onde cada nível representa uma zona de preço específica inclinada ao longo do ângulo de regressão. Para cada barra histórica dentro do período de cálculo, o indicador examina quais níveis de preço foram tocados pela faixa alta-baixa dessa barra e acumula o volume correspondente nesses níveis. A distribuição de volume resultante é visualizada através de barras horizontais codificadas por cores estendendo-se de cada nível, com cores interpolando entre volume mínimo (roxo) e volume máximo (amarelo) com base na porcentagem de cada nível do volume total acumulado. Uma seta direcional aparece na barra mais antiga no período de cálculo, apontando para cima para inclinações de regressão positivas (tendências de baixa na lógica reversa do indicador) e para baixo para inclinações negativas (tendências de alta), fornecendo confirmação visual imediata da direção de tendência calculada. O perfil recalcula automaticamente em cada nova barra, mantendo uma análise contínua da ação de preço mais recente e distribuição de volume dentro do canal de regressão. Quando FirstBarToUse é definido acima de zero, uma linha vertical branca pontilhada marca o ponto inicial do período de cálculo, delimitando claramente qual porção do gráfico está sendo analisada. As etiquetas de porcentagem exibidas ao lado de cada nível do perfil mostram que proporção do volume total foi negociado naquela zona de preço específica, ajudando os traders a identificar nós de alto volume que podem atuar como áreas de suporte ou resistência. Esta combinação de níveis ajustados por regressão com perfilagem de volume cria uma ferramenta que revela onde ocorreu atividade de negociação significativa em relação à estrutura de tendência predominante, em vez de analisar volume contra níveis de preço horizontais fixos.

Parâmetros:

  • FirstBarToUse: Deslocamento da barra atual para iniciar os cálculos (0 começa da barra mais recente)
  • CalculationLength: Número de barras históricas incluídas na análise de regressão e volume (padrão 101)
  • NumberOfLevels: Quantidade de níveis de perfil acima e abaixo da linha de regressão (padrão 7, criando 15 níveis totais)
  • ProfileWidth: Espessura visual das barras do perfil de volume em pixels (padrão 7)
  • ChannelSize: Multiplicador aplicado ao ATR de 200 períodos para cálculo da largura do canal (padrão 0.8)
  • ColorMaxVolume: Cor atribuída aos níveis com maior concentração de volume (padrão amarelo 0xFFEB3B)
  • ColorMinVolume: Cor atribuída aos níveis com menor concentração de volume (padrão roxo 0xC022DC)
  • LineStyle: Estilo visual para as linhas de nível (padrão pontilhado)
  • ShowArrow: Interruptor para exibir a seta de tendência direcional (padrão true)
  • UpTrendColor: Cor para indicação de seta de tendência de alta (padrão lima)
  • DownTrendColor: Cor para indicação de seta de tendência de baixa (padrão vermelho)
  • FontSizeArrows: Tamanho do símbolo da seta direcional em pontos (padrão 20)


