Kagi Indicator
- Indicadores
- Arinze Michael Ejike
- Versão: 2.222
- Ativações: 5
Indicador Kagi Avançado com Adaptação ATR e Alertas Inteligentes
Transforme sua análise de preços com este indicador Kagi profissional que filtra o ruído do mercado e destaca mudanças genuínas de tendência. Baseado em métodos tradicionais japoneses de gráficos dos mercados de arroz da década de 1870, esta ferramenta foca puramente em movimentos significativos de preços enquanto ignora flutuações baseadas em tempo.
Recursos Principais:
Métodos Duplos de Reversão
- Delta Fixo: defina um limite de preço preciso para detecção de reversão
- Baseado em ATR: ajuste automático à volatilidade do mercado usando Amplitude Verdadeira Média (padrão de 14 períodos)
- Alterne entre métodos com base em seu estilo de negociação e condições de mercado
Clareza Visual
- Linhas Yang (grossas, azuis): impulso de alta - touros no controle
- Linhas Yin (finas, vermelhas): impulso de baixa - ursos no controle
- Cores e largura de linha personalizáveis para visibilidade ideal do gráfico
- Marcação automática de níveis de ombro (resistência) e cintura (suporte)
Sistema Abrangente de Alertas (7 Regras de Sinais Kagi)
- Transições Yang/Yin: alertas imediatos quando a direção da tendência muda
- Formação de Ombro: alertas em pontos de reversão de baixa em topos
- Formação de Cintura: alertas em pontos de reversão de alta em fundos
- Múltiplos Ombros: detecta fortes tendências de baixa com topos descendentes consecutivos
- Múltiplas Cinturas: identifica fortes tendências de alta com fundos ascendentes consecutivos
- Rompimentos Multinível: alertas em aumentos verticais repentinos de preço
- Análise de Força de Tendência: rastreia comprimento de linha para medir intensidade do impulso
Controles Individuais de Alerta
- Habilite ou desabilite tipos específicos de alerta
- Personalize contagem consecutiva para confirmação de tendência (padrão: 3)
- Todos os alertas incluem níveis de preço precisos e sinais direcionais claros
- Notificações de oportunidades COMPRA/VENDA
Especificações Técnicas
- Funciona em todos os períodos gráficos (M1 a MN)
- Adequado para todos os mercados: Forex, Ações, Commodities, Índices, Cripto
- Máximo de barras históricas: 1000 (ajustável)
- Sem repintura - cálculos baseados em barras fechadas
- Uso eficiente de memória com limpeza automática de objetos
Aplicações de Negociação
- Identificação de Tendência: linhas grossas confirmam tendências fortes, finas sinalizam fraqueza
- Suporte/Resistência: ombros e cinturas marcam níveis-chave de preço
- Redução de Ruído: apenas movimentos significativos acionam mudanças no gráfico
- Negociação de Rompimentos: alertas multinível capturam movimentos explosivos de preço
- Detecção de Faixa: inversões frequentes indicam períodos de consolidação
Diretrizes de Gestão de Risco
- Use stop loss em níveis anteriores de ombro/cintura
- Combine com análise de volume para confirmação
- Ajuste limite de reversão com base na volatilidade do ativo
- Teste diferentes configurações em dados históricos antes de negociar ao vivo
- Considere condições de mercado: tendencial vs lateral
Configurações Recomendadas
- Negociação Intradiária: método ATR com multiplicador 1.0-2.0
- Swing Trading: método ATR com multiplicador 2.0-3.0 ou Delta Fixo 30-100 pips
- Scalping: Delta Fixo 5-15 pips (sinais de alta frequência)
- Negociação Posicional: método ATR com multiplicador 3.0+ ou Delta Fixo 100+ pips
Este indicador complementa a análise tradicional de velas eliminando o ruído temporal e focando na ação pura do preço. Melhores resultados são alcançados quando combinado com gestão adequada de risco, cálculo de posição e consciência do contexto de mercado.
Nota: desempenho passado não garante resultados futuros. Sempre pratique gestão adequada de risco e teste estratégias minuciosamente antes de negociar ao vivo.