Kagi Indicator

Indicador Kagi Avançado com Adaptação ATR e Alertas Inteligentes

Transforme sua análise de preços com este indicador Kagi profissional que filtra o ruído do mercado e destaca mudanças genuínas de tendência. Baseado em métodos tradicionais japoneses de gráficos dos mercados de arroz da década de 1870, esta ferramenta foca puramente em movimentos significativos de preços enquanto ignora flutuações baseadas em tempo.

Recursos Principais:

Métodos Duplos de Reversão

Delta Fixo: defina um limite de preço preciso para detecção de reversão

Baseado em ATR: ajuste automático à volatilidade do mercado usando Amplitude Verdadeira Média (padrão de 14 períodos)

Alterne entre métodos com base em seu estilo de negociação e condições de mercado

Clareza Visual

Linhas Yang (grossas, azuis): impulso de alta - touros no controle

Linhas Yin (finas, vermelhas): impulso de baixa - ursos no controle

Cores e largura de linha personalizáveis para visibilidade ideal do gráfico

Marcação automática de níveis de ombro (resistência) e cintura (suporte)

Sistema Abrangente de Alertas (7 Regras de Sinais Kagi)

Transições Yang/Yin: alertas imediatos quando a direção da tendência muda Formação de Ombro: alertas em pontos de reversão de baixa em topos Formação de Cintura: alertas em pontos de reversão de alta em fundos Múltiplos Ombros: detecta fortes tendências de baixa com topos descendentes consecutivos Múltiplas Cinturas: identifica fortes tendências de alta com fundos ascendentes consecutivos Rompimentos Multinível: alertas em aumentos verticais repentinos de preço Análise de Força de Tendência: rastreia comprimento de linha para medir intensidade do impulso

Controles Individuais de Alerta

Habilite ou desabilite tipos específicos de alerta

Personalize contagem consecutiva para confirmação de tendência (padrão: 3)

Todos os alertas incluem níveis de preço precisos e sinais direcionais claros

Notificações de oportunidades COMPRA/VENDA

Especificações Técnicas

Funciona em todos os períodos gráficos (M1 a MN)

Adequado para todos os mercados: Forex, Ações, Commodities, Índices, Cripto

Máximo de barras históricas: 1000 (ajustável)

Sem repintura - cálculos baseados em barras fechadas

Uso eficiente de memória com limpeza automática de objetos

Aplicações de Negociação

Identificação de Tendência: linhas grossas confirmam tendências fortes, finas sinalizam fraqueza

Suporte/Resistência: ombros e cinturas marcam níveis-chave de preço

Redução de Ruído: apenas movimentos significativos acionam mudanças no gráfico

Negociação de Rompimentos: alertas multinível capturam movimentos explosivos de preço

Detecção de Faixa: inversões frequentes indicam períodos de consolidação

Diretrizes de Gestão de Risco

Use stop loss em níveis anteriores de ombro/cintura

Combine com análise de volume para confirmação

Ajuste limite de reversão com base na volatilidade do ativo

Teste diferentes configurações em dados históricos antes de negociar ao vivo

Considere condições de mercado: tendencial vs lateral

Configurações Recomendadas

Negociação Intradiária: método ATR com multiplicador 1.0-2.0

Swing Trading: método ATR com multiplicador 2.0-3.0 ou Delta Fixo 30-100 pips

Scalping: Delta Fixo 5-15 pips (sinais de alta frequência)

Negociação Posicional: método ATR com multiplicador 3.0+ ou Delta Fixo 100+ pips

Este indicador complementa a análise tradicional de velas eliminando o ruído temporal e focando na ação pura do preço. Melhores resultados são alcançados quando combinado com gestão adequada de risco, cálculo de posição e consciência do contexto de mercado.

Nota: desempenho passado não garante resultados futuros. Sempre pratique gestão adequada de risco e teste estratégias minuciosamente antes de negociar ao vivo.