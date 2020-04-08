Kagi Indicator

Indicador Kagi Avançado com Adaptação ATR e Alertas Inteligentes

Transforme sua análise de preços com este indicador Kagi profissional que filtra o ruído do mercado e destaca mudanças genuínas de tendência. Baseado em métodos tradicionais japoneses de gráficos dos mercados de arroz da década de 1870, esta ferramenta foca puramente em movimentos significativos de preços enquanto ignora flutuações baseadas em tempo.

Recursos Principais:

Métodos Duplos de Reversão

  • Delta Fixo: defina um limite de preço preciso para detecção de reversão
  • Baseado em ATR: ajuste automático à volatilidade do mercado usando Amplitude Verdadeira Média (padrão de 14 períodos)
  • Alterne entre métodos com base em seu estilo de negociação e condições de mercado

Clareza Visual

  • Linhas Yang (grossas, azuis): impulso de alta - touros no controle
  • Linhas Yin (finas, vermelhas): impulso de baixa - ursos no controle
  • Cores e largura de linha personalizáveis para visibilidade ideal do gráfico
  • Marcação automática de níveis de ombro (resistência) e cintura (suporte)

Sistema Abrangente de Alertas (7 Regras de Sinais Kagi)

  1. Transições Yang/Yin: alertas imediatos quando a direção da tendência muda
  2. Formação de Ombro: alertas em pontos de reversão de baixa em topos
  3. Formação de Cintura: alertas em pontos de reversão de alta em fundos
  4. Múltiplos Ombros: detecta fortes tendências de baixa com topos descendentes consecutivos
  5. Múltiplas Cinturas: identifica fortes tendências de alta com fundos ascendentes consecutivos
  6. Rompimentos Multinível: alertas em aumentos verticais repentinos de preço
  7. Análise de Força de Tendência: rastreia comprimento de linha para medir intensidade do impulso

Controles Individuais de Alerta

  • Habilite ou desabilite tipos específicos de alerta
  • Personalize contagem consecutiva para confirmação de tendência (padrão: 3)
  • Todos os alertas incluem níveis de preço precisos e sinais direcionais claros
  • Notificações de oportunidades COMPRA/VENDA

Especificações Técnicas

  • Funciona em todos os períodos gráficos (M1 a MN)
  • Adequado para todos os mercados: Forex, Ações, Commodities, Índices, Cripto
  • Máximo de barras históricas: 1000 (ajustável)
  • Sem repintura - cálculos baseados em barras fechadas
  • Uso eficiente de memória com limpeza automática de objetos

Aplicações de Negociação

  • Identificação de Tendência: linhas grossas confirmam tendências fortes, finas sinalizam fraqueza
  • Suporte/Resistência: ombros e cinturas marcam níveis-chave de preço
  • Redução de Ruído: apenas movimentos significativos acionam mudanças no gráfico
  • Negociação de Rompimentos: alertas multinível capturam movimentos explosivos de preço
  • Detecção de Faixa: inversões frequentes indicam períodos de consolidação

Diretrizes de Gestão de Risco

  • Use stop loss em níveis anteriores de ombro/cintura
  • Combine com análise de volume para confirmação
  • Ajuste limite de reversão com base na volatilidade do ativo
  • Teste diferentes configurações em dados históricos antes de negociar ao vivo
  • Considere condições de mercado: tendencial vs lateral

Configurações Recomendadas

  • Negociação Intradiária: método ATR com multiplicador 1.0-2.0
  • Swing Trading: método ATR com multiplicador 2.0-3.0 ou Delta Fixo 30-100 pips
  • Scalping: Delta Fixo 5-15 pips (sinais de alta frequência)
  • Negociação Posicional: método ATR com multiplicador 3.0+ ou Delta Fixo 100+ pips

Este indicador complementa a análise tradicional de velas eliminando o ruído temporal e focando na ação pura do preço. Melhores resultados são alcançados quando combinado com gestão adequada de risco, cálculo de posição e consciência do contexto de mercado.

Nota: desempenho passado não garante resultados futuros. Sempre pratique gestão adequada de risco e teste estratégias minuciosamente antes de negociar ao vivo.


HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicadores
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicadores
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indicadores
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $39, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Indicadores
O SimSim Arrow Momentum é um indicador "Momentum" padrão, mas numa versão de seta. Versão para MetaTrader 4 Os parâmetros do indicador são semelhantes aos padrões, mais um parâmetro adicional, o Delta . Delta = 0 - 100 Desvios a partir do valor 100. É possível alterar o nível do indicador 100, mais e menos. O indicador gera um sinal quando o preço cruza a linha de nível = 100 +- Delta. Habilite “CONTROL DEAL” para la operación y las operaciones basadas en la señal del indicador se abrirán auto
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versão MT4  |  FAQ O Indicador Owl Smart Levels é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a estrutura de onda correta do mercado e níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Chat privado d
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indicadores
Volality Index scalper indicator  Meant for Volality pairs such as Volality 10, 25, 50, 75 and 100 The indicator works on all timeframes from the 1 minute to the monthly timeframe the indicator is non repaint the indicator has 3 entry settings 1 color change on zero cross 2 color change on slope change 3 color change on signal line cross Orange line is your sell signal Blue line is your buy signal.
Two Moving Average Crossover Alerts Serie MT5
Boris Armenteros
1 (1)
Indicadores
Introduction The "Two Moving Average Crossover" indicator for MetaTrader 5 (MT5) is a technical analysis tool that displays two moving averages and notifies when the moving averages cross each other. The indicator calculates and plots two moving averages, one of which is faster and the other is slower. When the faster moving average crosses above the slower moving average, it is considered a bullish signal, indicating a potential trend reversal or the start of a new uptrend. Conversely, when th
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Indicadores
Laguerre SuperTrend Clouds   adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests,   Laguerre SuperTrend Clouds (LSC)   is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the
Smart SD Arrow indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
SMART SD ARROW INDICATOR  Trade Smarter, Not Harder: The Smart SD Arrow Indicator That Paints Clear Buy & Sell Signals Right On Your Chart!  Finally, an All-in-One Supply & Demand Tool That Doesn’t Just Draw Zones—It Gives You Precise, Actionable Entry Arrows. Stop Analyzing, Start Executing. Dear Trader, Let's be honest. You've tried indicators that draw complicated zones all over your chart. They look smart, but when it's time to pull the trigger, you're left with the same old question:
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indicadores
The RSI Divergence + FVG Signal indicator combines Relative Strength Index (RSI) Divergence with Fair Value Gap (FVG) detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbalances caused
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Advanced Fibonacci
Marius Ovidiu Sunzuiana
Indicadores
Fibonacci Advanced Indicator – Precision Meets Intelligence The Fibonacci Advanced Indicator is a cutting-edge technical analysis tool designed for traders who demand more than conventional retracement levels. Built on the foundational principles of Fibonacci mathematics, this indicator transcends tradition by integrating dynamic market behavior , multi-timeframe analysis , and adaptive algorithms to deliver high-probability trading zones with surgical accuracy. 1. Multiple Fibonacci Levels
Wavetrend for MT5
Antonello Belgrano
Indicadores
Here is a version for MetaTrader 5 of the famous Wave Trend indicator. Introducing the Wave Trend Oscillator Indicator for MT5 We are excited to present our Wave Trend Oscillator Indicator, exclusively designed for MetaTrader 5. This advanced tool is a must-have for traders who seek precision and efficiency in their trading journey. Our oscillator is built on the principles of wave trend analysis, capturing the ebb and flow of market trends with unparalleled accuracy. It helps traders identify p
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicadores
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - The Essential Tool to Master Your Trading ## Transform Your Trading with a Complete Real-Time Performance Overview In the demanding world of Forex and CFD trading, **knowing your real-time performance** isn't a luxury—it's an **absolute necessity**. The **Drawdown Indicator V4.0** is much more than a simple indicator: it's your **professional dashboard** that gives you a clear, precise, and instant view of your trading account status. --- ## Why This Indicator
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indicadores
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features The best results are obtained when the indicator works on two timeframes. For example: M30 – the indicator shows the main trend; M5 – the indicator gen
Universal Trendline Breakout Strategy
Tahir Mehmood
Indicadores
Visão Geral O Universal Trendline Breakout Strategy é um indicador avançado do MetaTrader 5, projetado para detectar e negociar rompimentos de linhas de tendência com precisão. Ele identifica automaticamente níveis dinâmicos de suporte e resistência usando análise de pivôs e desenha linhas de tendência em tempo real. Principais Recursos Detecção automática de linhas de tendência por pivôs Alertas de rompimento de suporte e resistência Cores, largura, número máximo de linhas e extensão totalmente
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
Indicadores
Heiken Ashi Smoothed Strategy is a very simple but powerful system to get forex market trend direction. This indicator is actually 2 indicators in 1 pack, Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed Moving Average both included. Because HA (Heiken Ashi) and HAS (Heiken Ashi Smoothed) are calculated in the same one system event with necessary buffers and loop only, so it is the FAST, OPTIMIZED and EFFICIENT HA having the combined indicator of MetaTrader 5. You can choose to display HA and HAS in the sam
DYJ BoS
Daying Cao
Indicadores
O indicador DYJ BoS identifica e marca automaticamente os principais elementos das alterações na estrutura do mercado, incluindo: Ruptura da Estrutura (BoS): ocorre quando o preço faz um grande movimento, rompendo o ponto anterior da estrutura. Marca possíveis linhas de tendência de alta e de baixa (UP e DN, ou seja, novos máximos e novos mínimos consecutivos) e, quando o preço rompe essas linhas, marca-as com setas vermelhas (de baixa) e verdes (de alta) . Um BoS ocorre normalmente quando o
Stratos Pali mt5
Michela Russo
4.5 (8)
Indicadores
Stratos Pali Indicator is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost ! Down
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indicadores
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
Day Trading Indicator MT5
Yan Zhen Du
Indicadores
This trading indicator is non-repainting, non-redrawing, and non-lagging, making it an ideal choice for both manual and automated trading. It is a Price Action–based system that leverages price strength and momentum to give traders a real edge in the market. With advanced filtering techniques to eliminate noise and false signals, it enhances trading accuracy and potential. By combining multiple layers of sophisticated algorithms, the indicator scans the chart in real-time and translates comple
BOA Multi Currency Dashboard
Eugene Kendrick
Indicadores
Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard for Binary Options (MT5) . You can use any of the BOA Signals Indicators with the dashboard. Just change the BOA Signals Indicator Name in the dashboard settings to the indicator you want to get signals from. For example: CHILL. BLAZE:  BOA_BLAZE_Indicator_v1   Strategy :   BLW Online Trading Binary Options Strategy (3 Moving Average) LAVA:  BOA_LAVA_Indicator_v1   Strategy:   Lady Trader Binary Options Strategy (Bollinger Bands & Stochas
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indicadores
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
Scalping Flash X
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
SCALPFLASH-X Where Fibonacci Precision Meets RSI Intelligence. Next-gen trading system combining Adaptive Fibonacci Pivots, RSI Heat Mapping, and Smart Candle Analytics. Detect market dominance, momentum shifts, and reversal zones in real time across multiple timeframes. Institutional accuracy, retail simplicity — built for speed, clarity, and precision. Advanced Multi-Timeframe Fibonacci & RSI-Driven Market Intelligence System ScalpFlash-X — A next-generation trading system combining Fibonacc
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Indicadores
The Antique Trend Indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Antique Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader both for Forex and binary options. There is no need to configure anything, everything has been perfected by time and experience, it works great during flats and trends. The Antique Trend indicator is a tool for technical analysis of financial markets, reflecting curren
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
Indicadores
The Riko Trend indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Riko Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader for both forex and binary options. You don’t need to configure anything, everything is perfected by time and experience, it works great during a flat and in a trend. The Riko Trend indicator is a technical analysis tool for financial markets that reflects the current price f
Professional PinBar Reversal Scanner MT5
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
PIN BAR POWER REVERSAL SCANNER MT5   UNLOCK THE SECRET OF INSTITUTIONAL TRADING WITHOUT THE HEDGE FUND BUDGET What If I Told You There's a Way to Spot Reversals BEFORE They Happen? Professional traders know: Pin bars at key levels are where fortunes are made. The institutions use them. The smart money follows them. And now, YOU can trade them with surgical precision. ---SPECIAL BONUS (VALID TILL JUNE 2026)- OUR DAILY SCALPER EA for BTCUSD and VIX75 •········································
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indicadores
ADVANCED FUNCTIONALITIES: Trend Score (0-100) with visual bar Intelligent signals with adjustable strength (1-10) Risk management with automatic TP/SL Audible and visual alerts Price zones with smooth filling Multi-indicator analysis (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN FEATURES Modern Visual: Smooth and well-spaced lines (EMA with 2-3px width) Vibrant and professional colors (Sky Blue, Orange, Gold) Modern arrows (code 233/234) for buy/sell signals Configurable dark/light theme Adjustable transparency f
Market Shift Levels for MT5
Minh Truong Pham
Indicadores
Market Shift Levels This indicator detects trend shifts and visualizes key market structure turning points using Hull Moving Average logic. It highlights potential areas of support and resistance where price is likely to react, empowering traders to spot early trend transitions. Market Shift Levels   are horizontal zones that mark the moment of a directional change in market behavior. These shifts are based on crossovers between two smoothed Hull Moving Averages (HMA), allowing the indicator
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 é um indicador para MetaTrader 5 que automatiza a análise da estrutura de mercado e dos conceitos ICT / Smart Money . Ele não abre posições e não gerencia ordens: é uma ferramenta de análise visual , não um robô de trading automatizado. O que o indicador mostra O indicador varre o gráfico e destaca as seguintes informações : Estrutura de mercado : swings importantes, HH, HL, LH, LL Quebras de estrutura : Break
Gamma Buyers Sellers pressure
Arinze Michael Ejike
Indicadores
O Indicador de Pressão Compradores-Vendedores exibe sentimento de mercado em múltiplos timeframes de M1 a D1. Calcula percentuais de pressão de compra e venda usando análise de momentum de médias móveis durante um período configurável. O painel visual mostra barras de progresso com força compradora em verde-azulado e domínio vendedor em vermelho, junto com valores percentuais quando significativos. Cada timeframe inclui medição de força de tendência ADX com indicadores direcionais mostrando tend
Mean Reversion Indicator mt4
Arinze Michael Ejike
Indicadores
O indicador High Low Cloud Trend é uma ferramenta de análise técnica baseada em canais que identifica a direção da tendência e oportunidades de reversão à média através de limites de preço adaptativos. O sistema opera calculando a máxima mais alta e a mínima mais baixa ao longo de um período de retrospectiva especificado, criando limites de canal externos que definem a faixa geral de preço. Um canal interno secundário usa um período mais curto (um quarto do período de retrospectiva principal) pa
Magic Trend Candle
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Magic Trend Candle - Um sistema sofisticado de confirmação de tendência que combina bandas de volatilidade SuperTrend com filtros de momento RSI e tendência MACD para identificar oportunidades de negociação de alta probabilidade. O indicador recolore velas com base em tripla confirmação - velas verdes aparecem quando SuperTrend é altista E RSI está acima de 50 E MACD é positivo, enquanto velas vermelhas requerem todas as três confirmações baixistas simultaneamente. Lógica de Sinais - O sistema u
FREE
Elliot Wave Oscillator mql5
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Oscilador Elliott - Uma ferramenta de análise de momentum que detecta reversões de tendência através de padrões de convergência de médias móveis. O indicador exibe histogramas azuis para momentum altista e histogramas vermelhos para condições baixistas, enquanto desenha automaticamente linhas de tendência entre picos e vales significativos. Sistema de Alertas : Escolha entre dois modos - Alertas de Barra Atual (alertsOnCurrent = true) disparam imediatamente em barras em desenvolvimento mas podem
FREE
Solarwind No Repaint mt5
Arinze Michael Ejike
Indicadores
O Solarwind No Repaint é um oscilador técnico que aplica a Transformação de Fisher aos dados de preços normalizados, criando um indicador baseado em histograma que identifica potenciais pontos de virada do mercado. Este indicador converte movimentos de preços em uma distribuição normal gaussiana, tornando padrões cíclicos e mudanças de momentum mais visíveis para os traders. Como Funciona O indicador processa dados de preços através de várias etapas computacionais: Análise Alto-Baixo : Calcula a
FREE
FNCD mt5
Arinze Michael Ejike
5 (1)
Indicadores
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller O indicador FNCD constitui uma ferramenta avançada de análise técnica que combina a transformação de Fisher com normalização estatística de preços para criar um oscilador sofisticado. A base começa com a normalização do escore Z, onde os dados de preços são padronizados calculando quantos desvios padrão o preço atual está de sua média móvel durante um período específico. Este processo de normalização transforma movimentos d
FREE
FNCD Indicator
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller The FNCD indicator represents an advanced technical analysis tool that combines Fisher transformation with statistical price normalization to create a sophisticated oscillator. The foundation begins with Z-score normalization, where price data is standardized by calculating how many standard deviations the current price sits from its moving average over a specified period. This normalization process transforms raw price mov
FREE
MTF Levels And Moving Averages
Arinze Michael Ejike
Indicadores
MTF Levels And Moving Averages is a professional indicator designed to identify key support and resistance levels across multiple timeframes. The tool helps traders locate precise entry and exit points by analyzing market structure and price action patterns. Key Features The indicator provides multi-timeframe analysis covering H1, H4, D1, and W1 periods simultaneously. It identifies supply and demand zones where price typically reacts, using color-coded visualization to distinguish between dif
Solarwind No Repaint
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller O Solarwind No Repaint é um oscilador técnico que aplica a Transformação de Fisher aos dados de preços normalizados, criando um indicador baseado em histograma que identifica potenciais pontos de virada do mercado. Este indicador converte movimentos de preços em uma distribuição normal gaussiana, tornando padrões cíclicos e mudanças de momentum mais visíveis para os traders. Como Funciona O indicador processa dados de preços
FREE
Moon Sniper
Arinze Michael Ejike
Indicadores
O indicador MOON SNIPER é uma ferramenta de detecção de rompimentos que combina análise de ação de preço com matemática de Distribuição Gaussiana para identificar pontos de entrada de alta probabilidade no trading forex. Mecanismo Principal: O indicador calcula níveis de suporte e resistência usando distribuição estatística de preços ao invés de pontos de pivot tradicionais. Aplica princípios de Distribuição Gaussiana para determinar onde o preço tem maior probabilidade de encontrar equilíbrio e
Bandana
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Três sistemas de bandas RSI separados exibidos simultaneamente no seu gráfico para análise abrangente do mercado. Cada sistema calcula níveis de suporte e resistência baseados em valores RSI com períodos e limiares personalizáveis. O indicador fornece sinais visuais de negociação através de marcadores de seta quando o preço rompe através das bandas calculadas. Sinais de compra aparecem quando o preço se move acima da banda inferior após estar abaixo dela, enquanto sinais de venda são acionados q
Ashod Scalper
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Ashod Scalper - Estratégia Oscillator of a Moving Average MACD Este indicador calcula o MACD a partir de valores do oscilador  Oscillator of a Moving Average para identificar pontos de entrada precisos para scalping. O sistema detecta mudanças de impulso quando a média móvel exponencial rápida cruza a média móvel exponencial lenta, depois filtra estes sinais através de um alisamento secundário da linha de sinal. Setas aparecem no gráfico no momento exato do cruzamento, com setas verdes marcando
MT5 Candles
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Candles is a comprehensive chart visualization indicator for MetaTrader 5 that transforms how traders view price action. Instead of displaying standard candlesticks, this indicator plots price bars using over 34 different moving average calculations, along with the traditional Heiken Ashi chart and the renowned Kagi chart. This unique approach provides traders with smoothed price visualization that filters out market noise while maintaining critical trend information. What Makes Candles Differen
LinearRegressionVolume Profile
Arinze Michael Ejike
Indicadores
O indicador Linear Regression Volume Profile combina análise de regressão linear com perfilagem de distribuição de volume para criar uma ferramenta sofisticada de visualização de estrutura de mercado. A fundação começa com o cálculo de regressão linear através de um número especificado de barras históricas, computando tanto a inclinação quanto os valores de intersecção do eixo Y que definem a trajetória da linha de tendência através da ação de preço. Esta linha de regressão serve como eixo centr
Volume FVG
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Indicador Fair Value Gap Este indicador identifica desequilíbrios de preço em três velas onde o intervalo da vela central não é totalmente sobreposto pelas velas adjacentes. Estas lacunas revelam interrupções temporárias do fluxo de ordens causadas por pressão súbita de compra ou venda durante períodos voláteis. Filtro de Volume O filtro de volume garante que as lacunas apareçam apenas quando apoiadas por atividade de negociação significativa. Lacunas de alta exigem direção positiva da vela (fec
Simple And Unique Tool
Arinze Michael Ejike
Utilitários
Descrição da Ferramenta Um assistente de negociação abrangente que coloca o controle na ponta dos seus dedos. A ferramenta simplifica a execução de ordens e o gerenciamento de posições enquanto oferece suporte inteligente através de múltiplos provedores de IA. TRADE - Execute posições compradas e vendidas com capacidades de hedge. Configure níveis de stop-loss (SL) e take-profit (TP) com precisão. Coloque ordens pendentes e gerencie configurações de volume. A interface suporta modos MARKET e HE
