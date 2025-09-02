O indicador FNCD constitui uma ferramenta avançada de análise técnica que combina a transformação de Fisher com normalização estatística de preços para criar um oscilador sofisticado. A base começa com a normalização do escore Z, onde os dados de preços são padronizados calculando quantos desvios padrão o preço atual está de sua média móvel durante um período específico. Este processo de normalização transforma movimentos de preços brutos em unidades padronizadas, facilitando a identificação de desvios extremos independentemente do nível de preço do instrumento. A transformação de Fisher então converte esses valores normalizados em um oscilador limitado que oscila em torno de zero, onde leituras extremas indicam zonas potenciais de reversão. Duas médias móveis exponenciais são aplicadas aos valores transformados de Fisher - uma EMA rápida e uma EMA lenta - criando um sistema de linha dupla similar ao MACD, mas com propriedades estatísticas aprimoradas. Quando a EMA rápida cruza acima da EMA lenta, gera sinais de alta, enquanto sinais de baixa ocorrem quando a linha rápida cruza abaixo da linha lenta. A combinação de normalização estatística e transformação de Fisher torna este indicador particularmente eficaz na identificação de condições de sobrecompra e sobrevenda enquanto filtra ruído do mercado através do mecanismo de suavização EMA.



