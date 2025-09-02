FNCD mt5

O indicador FNCD constitui uma ferramenta avançada de análise técnica que combina a transformação de Fisher com normalização estatística de preços para criar um oscilador sofisticado. A base começa com a normalização do escore Z, onde os dados de preços são padronizados calculando quantos desvios padrão o preço atual está de sua média móvel durante um período específico. Este processo de normalização transforma movimentos de preços brutos em unidades padronizadas, facilitando a identificação de desvios extremos independentemente do nível de preço do instrumento. A transformação de Fisher então converte esses valores normalizados em um oscilador limitado que oscila em torno de zero, onde leituras extremas indicam zonas potenciais de reversão. Duas médias móveis exponenciais são aplicadas aos valores transformados de Fisher - uma EMA rápida e uma EMA lenta - criando um sistema de linha dupla similar ao MACD, mas com propriedades estatísticas aprimoradas. Quando a EMA rápida cruza acima da EMA lenta, gera sinais de alta, enquanto sinais de baixa ocorrem quando a linha rápida cruza abaixo da linha lenta. A combinação de normalização estatística e transformação de Fisher torna este indicador particularmente eficaz na identificação de condições de sobrecompra e sobrevenda enquanto filtra ruído do mercado através do mecanismo de suavização EMA.


Alex074179
2025.09.17 12:46 
 

Esse indicador é top demais , gostei muito. Pretendo testar os outros indicadores,se esse é bom imagina os outros. Obrigado

Gamma Buyers Sellers pressure
Arinze Michael Ejike
Indicadores
O Indicador de Pressão Compradores-Vendedores exibe sentimento de mercado em múltiplos timeframes de M1 a D1. Calcula percentuais de pressão de compra e venda usando análise de momentum de médias móveis durante um período configurável. O painel visual mostra barras de progresso com força compradora em verde-azulado e domínio vendedor em vermelho, junto com valores percentuais quando significativos. Cada timeframe inclui medição de força de tendência ADX com indicadores direcionais mostrando tend
Mean Reversion Indicator mt4
Arinze Michael Ejike
Indicadores
O indicador High Low Cloud Trend é uma ferramenta de análise técnica baseada em canais que identifica a direção da tendência e oportunidades de reversão à média através de limites de preço adaptativos. O sistema opera calculando a máxima mais alta e a mínima mais baixa ao longo de um período de retrospectiva especificado, criando limites de canal externos que definem a faixa geral de preço. Um canal interno secundário usa um período mais curto (um quarto do período de retrospectiva principal) pa
Magic Trend Candle
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Magic Trend Candle - Um sistema sofisticado de confirmação de tendência que combina bandas de volatilidade SuperTrend com filtros de momento RSI e tendência MACD para identificar oportunidades de negociação de alta probabilidade. O indicador recolore velas com base em tripla confirmação - velas verdes aparecem quando SuperTrend é altista E RSI está acima de 50 E MACD é positivo, enquanto velas vermelhas requerem todas as três confirmações baixistas simultaneamente. Lógica de Sinais - O sistema u
FREE
Elliot Wave Oscillator mql5
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Oscilador Elliott - Uma ferramenta de análise de momentum que detecta reversões de tendência através de padrões de convergência de médias móveis. O indicador exibe histogramas azuis para momentum altista e histogramas vermelhos para condições baixistas, enquanto desenha automaticamente linhas de tendência entre picos e vales significativos. Sistema de Alertas : Escolha entre dois modos - Alertas de Barra Atual (alertsOnCurrent = true) disparam imediatamente em barras em desenvolvimento mas podem
FREE
Solarwind No Repaint mt5
Arinze Michael Ejike
Indicadores
O Solarwind No Repaint é um oscilador técnico que aplica a Transformação de Fisher aos dados de preços normalizados, criando um indicador baseado em histograma que identifica potenciais pontos de virada do mercado. Este indicador converte movimentos de preços em uma distribuição normal gaussiana, tornando padrões cíclicos e mudanças de momentum mais visíveis para os traders. Como Funciona O indicador processa dados de preços através de várias etapas computacionais: Análise Alto-Baixo : Calcula a
FREE
FNCD Indicator
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller The FNCD indicator represents an advanced technical analysis tool that combines Fisher transformation with statistical price normalization to create a sophisticated oscillator. The foundation begins with Z-score normalization, where price data is standardized by calculating how many standard deviations the current price sits from its moving average over a specified period. This normalization process transforms raw price mov
FREE
MTF Levels And Moving Averages
Arinze Michael Ejike
Indicadores
MTF Levels And Moving Averages is a professional indicator designed to identify key support and resistance levels across multiple timeframes. The tool helps traders locate precise entry and exit points by analyzing market structure and price action patterns. Key Features The indicator provides multi-timeframe analysis covering H1, H4, D1, and W1 periods simultaneously. It identifies supply and demand zones where price typically reacts, using color-coded visualization to distinguish between dif
Solarwind No Repaint
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller O Solarwind No Repaint é um oscilador técnico que aplica a Transformação de Fisher aos dados de preços normalizados, criando um indicador baseado em histograma que identifica potenciais pontos de virada do mercado. Este indicador converte movimentos de preços em uma distribuição normal gaussiana, tornando padrões cíclicos e mudanças de momentum mais visíveis para os traders. Como Funciona O indicador processa dados de preços
FREE
Moon Sniper
Arinze Michael Ejike
Indicadores
O indicador MOON SNIPER é uma ferramenta de detecção de rompimentos que combina análise de ação de preço com matemática de Distribuição Gaussiana para identificar pontos de entrada de alta probabilidade no trading forex. Mecanismo Principal: O indicador calcula níveis de suporte e resistência usando distribuição estatística de preços ao invés de pontos de pivot tradicionais. Aplica princípios de Distribuição Gaussiana para determinar onde o preço tem maior probabilidade de encontrar equilíbrio e
Bandana
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Três sistemas de bandas RSI separados exibidos simultaneamente no seu gráfico para análise abrangente do mercado. Cada sistema calcula níveis de suporte e resistência baseados em valores RSI com períodos e limiares personalizáveis. O indicador fornece sinais visuais de negociação através de marcadores de seta quando o preço rompe através das bandas calculadas. Sinais de compra aparecem quando o preço se move acima da banda inferior após estar abaixo dela, enquanto sinais de venda são acionados q
Ashod Scalper
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Ashod Scalper - Estratégia Oscillator of a Moving Average MACD Este indicador calcula o MACD a partir de valores do oscilador  Oscillator of a Moving Average para identificar pontos de entrada precisos para scalping. O sistema detecta mudanças de impulso quando a média móvel exponencial rápida cruza a média móvel exponencial lenta, depois filtra estes sinais através de um alisamento secundário da linha de sinal. Setas aparecem no gráfico no momento exato do cruzamento, com setas verdes marcando
MT5 Candles
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Candles is a comprehensive chart visualization indicator for MetaTrader 5 that transforms how traders view price action. Instead of displaying standard candlesticks, this indicator plots price bars using over 34 different moving average calculations, along with the traditional Heiken Ashi chart and the renowned Kagi chart. This unique approach provides traders with smoothed price visualization that filters out market noise while maintaining critical trend information. What Makes Candles Differen
Kagi Indicator
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Indicador Kagi Avançado com Adaptação ATR e Alertas Inteligentes Transforme sua análise de preços com este indicador Kagi profissional que filtra o ruído do mercado e destaca mudanças genuínas de tendência. Baseado em métodos tradicionais japoneses de gráficos dos mercados de arroz da década de 1870, esta ferramenta foca puramente em movimentos significativos de preços enquanto ignora flutuações baseadas em tempo. Recursos Principais: Métodos Duplos de Reversão Delta Fixo: defina um limite de pr
LinearRegressionVolume Profile
Arinze Michael Ejike
Indicadores
O indicador Linear Regression Volume Profile combina análise de regressão linear com perfilagem de distribuição de volume para criar uma ferramenta sofisticada de visualização de estrutura de mercado. A fundação começa com o cálculo de regressão linear através de um número especificado de barras históricas, computando tanto a inclinação quanto os valores de intersecção do eixo Y que definem a trajetória da linha de tendência através da ação de preço. Esta linha de regressão serve como eixo centr
Volume FVG
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Indicador Fair Value Gap Este indicador identifica desequilíbrios de preço em três velas onde o intervalo da vela central não é totalmente sobreposto pelas velas adjacentes. Estas lacunas revelam interrupções temporárias do fluxo de ordens causadas por pressão súbita de compra ou venda durante períodos voláteis. Filtro de Volume O filtro de volume garante que as lacunas apareçam apenas quando apoiadas por atividade de negociação significativa. Lacunas de alta exigem direção positiva da vela (fec
Simple And Unique Tool
Arinze Michael Ejike
Utilitários
Descrição da Ferramenta Um assistente de negociação abrangente que coloca o controle na ponta dos seus dedos. A ferramenta simplifica a execução de ordens e o gerenciamento de posições enquanto oferece suporte inteligente através de múltiplos provedores de IA. TRADE - Execute posições compradas e vendidas com capacidades de hedge. Configure níveis de stop-loss (SL) e take-profit (TP) com precisão. Coloque ordens pendentes e gerencie configurações de volume. A interface suporta modos MARKET e HE
Alex074179
2025.09.17 12:46 
 

Esse indicador é top demais , gostei muito. Pretendo testar os outros indicadores,se esse é bom imagina os outros. Obrigado

Arinze Michael Ejike
2746
2025.09.17 12:49
Wow, thank you for the 5 stars! Your kind words inspire us to keep delivering amazing experiences. We hope to see you again soon!
