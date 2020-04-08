Bandana

Três sistemas de bandas RSI separados exibidos simultaneamente no seu gráfico para análise abrangente do mercado. Cada sistema calcula níveis de suporte e resistência baseados em valores RSI com períodos e limiares personalizáveis.

O indicador fornece sinais visuais de negociação através de marcadores de seta quando o preço rompe através das bandas calculadas. Sinais de compra aparecem quando o preço se move acima da banda inferior após estar abaixo dela, enquanto sinais de venda são acionados quando o preço cai abaixo da banda superior após estar acima dela.

Cada um dos três sistemas pode ser configurado independentemente com diferentes comprimentos RSI, níveis de sobrecompra e sobrevenda, e timeframes. As configurações padrão usam períodos de 51, 31 e 21 barras com níveis de limiar variados otimizados para diferentes condições de mercado.

Sistema de alertas integrado envia notificações quando ocorrem rompimentos de bandas, prevenindo alertas duplicados para o mesmo sinal. Todos os elementos visuais incluindo cores, espessura das linhas e exibição de setas podem ser personalizados ou desabilitados conforme necessário.

A ferramenta funciona em todos os timeframes e instrumentos de negociação, permitindo aos traders comparar múltiplas perspectivas RSI dentro de uma única janela de indicador. Linhas médias entre as bandas superior e inferior fornecem pontos de referência adicionais para análise de tendências.

Ideal para traders que buscam sinais de confirmação de múltiplos cálculos RSI sem sobrecarregar seus gráficos com indicadores separados.


