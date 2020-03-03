Evara MT5
Oferta introdutória: 800 para compradores antecipados. Assim que 15 cópias forem vendidas, o preço será elevado para 1071. Atualmente 1 cópias vendidas.
Evara - Negociação Algorítmica de Nova Geração
Impulsionado por IA avançada e aprendizado de máquina adaptativo, Evara evolui continuamente com as condições do mercado, combinando reconhecimento de padrões históricos com execução em tempo real para uma precisão de negociação superior.
- DM me para obter uma Licença de teste limitada para negociação de demonstração por alguns dias.
- Uma vez comprado, me envie uma mensagem para receber um Robô gratuito para sua confiança.
- Guia de Backtest: me contate diretamente e eu fornecerei o arquivo de configurações e passos.
[Canal para notícias e atualizações]
Vantagens Principais da Negociação:
- Estratégia de Scalping Baseada em ATR – Aplica dados de intervalo médio verdadeiro para cronometrar scalps rápidos em ambientes voláteis, otimizando a precisão de entrada e saída
- Filtro RSI de Precisão - Nosso algoritmo proprietário de RSI filtra 87% dos sinais falsos, mantendo entradas de alta probabilidade
- Tecnologia de Cronometragem de Mercado - Filtro de tempo de negociação embutido foca automaticamente nos períodos de liquidez máxima ao longo das sessões
Controles de Risco Profissionais:
Evara inclui proteção em várias camadas com:
- Realização de lucros baseada em análise de volatilidade
- Monitoramento de drawdown em tempo real
- Redução automática de risco durante alta volatilidade
A instalação leva segundos - simplesmente anexe ao gráfico de EURUSD (M15)
Otimizado para múltiplos pares de moedas, incluindo:EURUSD,USDCAD,NZDUSD
Requisitos Mínimos:
- $100 (Modo Padrão)
- $1000 (Modo Arriscado)
Junte-se ao nosso canal do Telegram para notificações em tempo real, configurações de especialistas e atualizações.
"Negocie com precisão, não com suposições. Deixe os algoritmos inteligentes de Evara trabalharem 24/5 para crescer sua conta."