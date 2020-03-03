Oferta introdutória: 800 para compradores antecipados. Assim que 15 cópias forem vendidas, o preço será elevado para 1071. Atualmente 1 cópias vendidas.





Evara - Negociação Algorítmica de Nova Geração

Impulsionado por IA avançada e aprendizado de máquina adaptativo, Evara evolui continuamente com as condições do mercado, combinando reconhecimento de padrões históricos com execução em tempo real para uma precisão de negociação superior.





DM me para obter uma Licença de teste limitada para negociação de demonstração por alguns dias. Uma vez comprado , me envie uma mensagem para receber um Robô gratuito para sua confiança.

Guia de Backtest: me contate diretamente e eu fornecerei o arquivo de configurações e passos.





[Canal para notícias e atualizações]





Vantagens Principais da Negociação:

Estratégia de Scalping Baseada em ATR – Aplica dados de intervalo médio verdadeiro para cronometrar scalps rápidos em ambientes voláteis, otimizando a precisão de entrada e saída

Filtro RSI de Precisão - Nosso algoritmo proprietário de RSI filtra 87% dos sinais falsos, mantendo entradas de alta probabilidade

Tecnologia de Cronometragem de Mercado - Filtro de tempo de negociação embutido foca automaticamente nos períodos de liquidez máxima ao longo das sessões





Evara inclui proteção em várias camadas com:

Realização de lucros baseada em análise de volatilidade

Monitoramento de drawdown em tempo real

Redução automática de risco durante alta volatilidade





A instalação leva segundos - simplesmente anexe ao gráfico de EURUSD (M15)

[Guia sobre como executar EA]





Otimizado para múltiplos pares de moedas, incluindo:EURUSD,USDCAD,NZDUSD

Requisitos Mínimos:

$100 (Modo Padrão)

$1000 (Modo Arriscado)





Junte-se ao nosso canal do Telegram para notificações em tempo real, configurações de especialistas e atualizações.

"Negocie com precisão, não com suposições. Deixe os algoritmos inteligentes de Evara trabalharem 24/5 para crescer sua conta."