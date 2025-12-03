Blue Orbit

Entre em uma nova era de negociação automatizada com Blue Orbit—um EA projetado para interpretar a “dinâmica de fluxo” natural do mercado. Projetado para precisão, este sistema se concentra em ler mudanças de momentum em tempo real, detectando zonas de exaustão e executando entradas onde a exaustão da tendência encontra a força de reversão. É uma abordagem não linear e fluida—muito além de configurações mecânicas rígidas.









Aprofunde-se nas percepções do EA:









Visão Geral Símbolo do Gráfico: XAUUSD (configuração de gráfico único) Intervalo de Tempo: M15 Melhor Para: XAUUSD Depósito Mínimo: $500 recomendado Alavancagem: 1:100 a 1:500 ideal

Por que Blue Orbit se Destaca

Estratégia Principal: Este EA está fundamentado no conceito de Ancoragem de Preço Ponderada por Volume. Ele utiliza a distribuição de volume e o histórico de ação do preço para criar “zonas de ancoragem,” onde a probabilidade de reação do preço é estatisticamente alta. As negociações são acionadas nessas zonas de pivô para máxima eficiência de reação.

Sistema de Gerenciamento Inteligente Opcional: Para traders que preferem um potencial de lucro adicional, Blue Orbit inclui uma camada de gerenciamento inteligente que é ativada sob condições controladas. Ele nunca adiciona negociações de forma cega—em vez disso, calcula a pressão de entrada, zonas de drawdown e viabilidade de recuperação antes de aumentar a exposição. Isso garante que mesmo ao usar a lógica, permaneça seguro, calculado e guiado por limites rígidos de risco.

Escalonamento Adaptado ao Risco: O dimensionamento de posição se ajusta com base na volatilidade em tempo real, capital da conta e sensibilidade do mercado—para que sua exposição permaneça alinhada com as condições do mercado em todos os momentos.

Instalação Facilitada

Etapa 1: Anexe Blue Orbit ao gráfico de XAUUSD no MetaTrader.

Etapa 2: Use o intervalo de tempo M15 para resultados ideais.

Etapa 3: Personalize o tamanho do lote e escolha se deseja habilitar o modo de gerenciamento inteligente.

Etapa 4: Habilite o AutoTrading e deixe Blue Orbit operar sem problemas.





Após a Compra:

Blue Orbit é mais do que um EA—é sua nova vantagem na negociação.