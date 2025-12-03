Blue Orbit

Entre em uma nova era de negociação automatizada com Blue Orbit—um EA projetado para interpretar a “dinâmica de fluxo” natural do mercado. Projetado para precisão, este sistema se concentra em ler mudanças de momentum em tempo real, detectando zonas de exaustão e executando entradas onde a exaustão da tendência encontra a força de reversão. É uma abordagem não linear e fluida—muito além de configurações mecânicas rígidas.



Visão Geral
Símbolo do Gráfico: XAUUSD (configuração de gráfico único)
Intervalo de Tempo: M15
Melhor Para: XAUUSD
Depósito Mínimo: $500 recomendado
Alavancagem: 1:100 a 1:500 ideal
Backtest adequado: Entre em contato comigo e eu enviarei o arquivo de configuração e notas de ajuda.
VERSÃO de TESTE: Entre em contato comigo agora para obter um arquivo de versão de teste demo.
Presente Adicional: Complete sua compra e entre em contato para receber um EA gratuito de mim.


Por que Blue Orbit se Destaca

Estratégia Principal: Este EA está fundamentado no conceito de Ancoragem de Preço Ponderada por Volume. Ele utiliza a distribuição de volume e o histórico de ação do preço para criar “zonas de ancoragem,” onde a probabilidade de reação do preço é estatisticamente alta. As negociações são acionadas nessas zonas de pivô para máxima eficiência de reação.

Sistema de Gerenciamento Inteligente Opcional: Para traders que preferem um potencial de lucro adicional, Blue Orbit inclui uma camada de gerenciamento inteligente que é ativada sob condições controladas. Ele nunca adiciona negociações de forma cega—em vez disso, calcula a pressão de entrada, zonas de drawdown e viabilidade de recuperação antes de aumentar a exposição. Isso garante que mesmo ao usar a lógica, permaneça seguro, calculado e guiado por limites rígidos de risco.

Escalonamento Adaptado ao Risco: O dimensionamento de posição se ajusta com base na volatilidade em tempo real, capital da conta e sensibilidade do mercado—para que sua exposição permaneça alinhada com as condições do mercado em todos os momentos.

Instalação Facilitada

Etapa 1: Anexe Blue Orbit ao gráfico de XAUUSD no MetaTrader.

Etapa 2: Use o intervalo de tempo M15 para resultados ideais.

Etapa 3: Personalize o tamanho do lote e escolha se deseja habilitar o modo de gerenciamento inteligente.

Etapa 4: Habilite o AutoTrading e deixe Blue Orbit operar sem problemas.


Após a Compra:

Entre em contato após sua compra para acessar nossa comunidade privada no Telegram. Receba atualizações ao vivo, configurações avançadas, resultados de desempenho e interaja diretamente com outros usuários e a equipe de desenvolvimento.

Blue Orbit é mais do que um EA—é sua nova vantagem na negociação.

Comentários 1
raja5655
852
raja5655 2025.12.13 00:01 
 

A good expert, and the accuracy of its signals is excellent. Only a few trades failed due to the tight and small stop loss. I kindly ask the author to add a stop loss tool in the settings in the next update.

