Matrix Currency
- Indicadores
- Augusto Martins Lopes
- Versão: 1.5
Matrix Currency - Ferramenta de Análise Multi-Timeframe
O Matrix Currency é um indicador avançado para análise de força das moedas no mercado Forex, projetado para oferecer monitoramento eficiente e suporte estratégico nas suas operações de trading.
Características Principais:
-
Análise Multi-Timeframe: Monitora múltiplos períodos simultaneamente (M1 a MN1) com atualização em tempo real em uma matriz intuitiva.
-
Sistema de Alertas: Notificações configuráveis, via pop-up, email e dispositivos móveis.
-
Interface Interativa: Painel personalizável com opções de visualização dinâmicas e classificação de moedas.
Estratégias Operacionais:
-
Divergência Multi-Timeframe Configuração para análise detalhada com base na força e aceleração das moedas em diferentes períodos (ex.: M15, H1 e H4).
-
Força Extrema Método focado na identificação das moedas mais fortes ou mais fracas dentro de rankings específicos e alinhamento com períodos superiores.
Benefícios:
-
Reduz análise subjetiva, oferecendo identificação clara de tendências.
-
Permite decisões ágeis com suporte visual e alertas eficazes.
-
Facilita a aplicação de estratégias completas de trading.
Recomendações:
-
Teste as configurações em conta demo antes de utilizar em conta real.
-
Adote um gerenciamento de risco adequado para suas operações.
-
Combine com outros indicadores para otimizar resultados.
Suporte:
-
Atualizações frequentes e documentação completa.
-
Suporte técnico oferecido diretamente pela seção de comentários da MQL5.
Informações Adicionais:
-
Todas as configurações e descrições estão em inglês.
-
Indicador fornecido como arquivo compilado (.EX4 ou .EX5) e vinculado aos dispositivos utilizados no momento da ativação.