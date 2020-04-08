Matrix Currency

Matrix Currency - Ferramenta de Análise Multi-Timeframe

O Matrix Currency é um indicador avançado para análise de força das moedas no mercado Forex, projetado para oferecer monitoramento eficiente e suporte estratégico nas suas operações de trading.

Características Principais:

  • Análise Multi-Timeframe: Monitora múltiplos períodos simultaneamente (M1 a MN1) com atualização em tempo real em uma matriz intuitiva.

  • Sistema de Alertas: Notificações configuráveis, via pop-up, email e dispositivos móveis.

  • Interface Interativa: Painel personalizável com opções de visualização dinâmicas e classificação de moedas.

Estratégias Operacionais:

  1. Divergência Multi-Timeframe Configuração para análise detalhada com base na força e aceleração das moedas em diferentes períodos (ex.: M15, H1 e H4).

  2. Força Extrema Método focado na identificação das moedas mais fortes ou mais fracas dentro de rankings específicos e alinhamento com períodos superiores.

Benefícios:

  • Reduz análise subjetiva, oferecendo identificação clara de tendências.

  • Permite decisões ágeis com suporte visual e alertas eficazes.

  • Facilita a aplicação de estratégias completas de trading.

Recomendações:

  • Teste as configurações em conta demo antes de utilizar em conta real.

  • Adote um gerenciamento de risco adequado para suas operações.

  • Combine com outros indicadores para otimizar resultados.

Suporte:

  • Atualizações frequentes e documentação completa.

  • Suporte técnico oferecido diretamente pela seção de comentários da MQL5.

Informações Adicionais:

  • Todas as configurações e descrições estão em inglês.

  • Indicador fornecido como arquivo compilado (.EX4 ou .EX5) e vinculado aos dispositivos utilizados no momento da ativação.


