Deep Frame







Oferta Especial de Lançamento, Preço atual: 300. O preço aumentará para 370 após as primeiras 20 cópias serem vendidas. 19 cópias vendidas até agora.





Me envie uma mensagem para receber uma Versão de teste para uso em demonstração. Quando você a tiver comprado, entre em contato e eu enviarei um Robô Presente.

Este não é apenas mais um consultor especialista. É um sistema construído para consistência, precisão e sobrevivência — mesmo nos mercados mais imprevisíveis.





Precisa de resultados de backtest adequados? Entre em contato comigo e eu lhe enviarei o arquivo de configurações correto, além de orientações completas.

Siga as Atualizações do Mercado: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews Guia do Usuário: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213





O Que o Torna Único?

Scanner de Compressão Fractal Baseado em IA – Este EA emprega um modelo de aprendizado de máquina para detectar padrões de compressão fractal em estruturas de preços. Quando o modelo confirma uma convergência dos fractais de tempo e preço, o EA aciona entradas precisas antes da expansão do rompimento — essencialmente cronometrando a "exaustão" do mercado.





Construído para Precisão, Projetado para Durabilidade:

Entradas ultra-precisas para reduzir a exposição e evitar acúmulo desnecessário de negociações

Execução de configurar-e-esquecer – basta anexar o EA ao GBPUSD no M30 , e ele gerencia o comércio de múltiplos símbolos automaticamente

no , e ele gerencia o comércio de múltiplos símbolos automaticamente Compatível com todos os corretores – sem restrições sobre spread ou tipo de execução

Extensivamente testado no MT5 com desempenho robusto ao longo de vários anos





Anotações do Sistema:

A configuração é rápida e fácil: basta aplicar o EA ao gráfico e ao período recomendados. Ele gerenciará outros pares e lidará com toda a lógica de forma autônoma.

Para garantir um desempenho contínuo, é altamente recomendado operar o EA em um VPS, especialmente se você negociar 24/7. Isso minimiza o risco de interrupções na internet ou falhas do sistema.





Mantenha-se Conectado: Junte-se ao nosso canal do Telegram para obter insights, atualizações e acesso a arquivos de conjunto e recursos de suporte.(me contate para o link)

Deixe este sistema trabalhar para você — através de tendência, correção ou caos. Construímos para sobreviver ao que a maioria não consegue.