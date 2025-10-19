Zenth
Por que se contentar com o médio?
Zenth não é apenas mais um Consultor Especializado—é uma máquina de negociação disciplinada. Desenvolvido para traders que priorizam a exposição a riscos inteligentes e a execução estratégica, este EA oferece uma solução de negociação limpa e poderosa que se concentra na consistência e na proteção dos ganhos.
Construído para Traders que Pensam à Frente
- Como ele negocia: Opera com base em formações de velas de alta probabilidade, como engolfo e barras de pin, para configurações rápidas.
- Gerenciamento de Ordem Inteligente: Divide automaticamente suas posições para capturar lucros parciais enquanto ainda se aproveita da tendência com o restante do lote.
- Risco que Você Pode Controlar: Seja você conservador ou agressivo, Zenth coloca a configuração de risco em suas mãos—até o decimal.
- Configuração Mínima, Máxima Eficiência: Basta carregá-lo em um gráfico e deixá-lo cuidar de tudo, desde entradas até a lógica de saída, com precisão cirúrgica.
Entre em contato comigo para configurações se você deseja verdadeira precisão nos backtests.
Configuração Rápida em 3 Passos:
1. Lance Zenth no seu símbolo escolhido: XAUUSD com o prazo recomendado: M30.
2. Escolha seus instrumentos de negociação (exemplos: XAUUSD) e defina seu risco preferido por operação.
3. Ative o recurso de fechamento parcial para garantir lucros antecipadamente e reduzir a exposição à medida que o preço avança.
Para Quem É?
- Traders que desejam um controle rigoroso sobre o risco por operação.
- Aqueles que valorizam uma estratégia consistente que equilibra risco e recompensa.
- Qualquer um cansado de configurações excessivamente complicadas—este EA é plug-and-play.
Requisitos Mínimos:
- Saldo da conta de pelo menos $100
- Alavancagem recomendada: 1:30 ou superior
- Corretora compatível com MT4/MT5
Siga o Caminho Mais Inteligente:
If you can tolerate Autor's slow responses, it really seems like a very good expert. He should improve his support, though. I'm willing to overlook this issue because the expert itself is excellent.