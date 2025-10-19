Zenth

4.33
Zenth – Negociação de Precisão com Proteção de Lucros

Por que se contentar com o médio?
Zenth não é apenas mais um Consultor Especializado—é uma máquina de negociação disciplinada. Desenvolvido para traders que priorizam a exposição a riscos inteligentes e a execução estratégica, este EA oferece uma solução de negociação limpa e poderosa que se concentra na consistência e na proteção dos ganhos.



Construído para Traders que Pensam à Frente

  • Como ele negocia: Opera com base em formações de velas de alta probabilidade, como engolfo e barras de pin, para configurações rápidas.
  • Gerenciamento de Ordem Inteligente: Divide automaticamente suas posições para capturar lucros parciais enquanto ainda se aproveita da tendência com o restante do lote.
  • Risco que Você Pode Controlar: Seja você conservador ou agressivo, Zenth coloca a configuração de risco em suas mãos—até o decimal.
  • Configuração Mínima, Máxima Eficiência: Basta carregá-lo em um gráfico e deixá-lo cuidar de tudo, desde entradas até a lógica de saída, com precisão cirúrgica.
  • Ask me for a demo-limited version to try before buying.


Entre em contato comigo para configurações se você deseja verdadeira precisão nos backtests.

Quer mais? Receba atualizações diretas e insights do EA em nosso privado Telegram grupo após a compra.

Junte-se ao nosso canal MQL hoje: Canal MQL

Leia nosso guia oficial do EA: Manual do Usuário


Configuração Rápida em 3 Passos:

1. Lance Zenth no seu símbolo escolhido: XAUUSD com o prazo recomendado: M30.

2. Escolha seus instrumentos de negociação (exemplos: XAUUSD) e defina seu risco preferido por operação.

3. Ative o recurso de fechamento parcial para garantir lucros antecipadamente e reduzir a exposição à medida que o preço avança.



Para Quem É?

  • Traders que desejam um controle rigoroso sobre o risco por operação.
  • Aqueles que valorizam uma estratégia consistente que equilibra risco e recompensa.
  • Qualquer um cansado de configurações excessivamente complicadas—este EA é plug-and-play.


Requisitos Mínimos:

  • Saldo da conta de pelo menos $100
  • Alavancagem recomendada: 1:30 ou superior
  • Corretora compatível com MT4/MT5


Siga o Caminho Mais Inteligente:

O preço inicial é definido em 100. Assim que 10 cópias forem distribuídas, compras futuras custarão 130. Contagem atual: 9 vendidas.
Comentários 3
Mohsen Moshiri
277
Mohsen Moshiri 2025.11.29 11:05 
 

If you can tolerate Autor's slow responses, it really seems like a very good expert. He should improve his support, though. I'm willing to overlook this issue because the expert itself is excellent.

Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.11.02 15:35 
 

Backtests of the second update look attractive again! Let's see how it plays out in real life!

Iron Root
Willy Raditya
3 (6)
Experts
Iron Root – Negociação de Precisão com Proteção de Lucros Por que se contentar com o average? Iron Root não é apenas mais um Consultor Especializado—é uma máquina de negociação disciplinada. Desenvolvido para traders que priorizam a exposição ao risco inteligente e a execução estratégica, este EA oferece uma solução de negociação limpa e poderosa que se concentra na consistência e na proteção dos ganhos. Construído para Traders que Pensam à Frente Como ele negocia:  Captura movimentos rápidos
Responder ao comentário