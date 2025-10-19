Zenth – Negociação de Precisão com Proteção de Lucros

Por que se contentar com o médio?

Zenth não é apenas mais um Consultor Especializado—é uma máquina de negociação disciplinada. Desenvolvido para traders que priorizam a exposição a riscos inteligentes e a execução estratégica, este EA oferece uma solução de negociação limpa e poderosa que se concentra na consistência e na proteção dos ganhos.

Construído para Traders que Pensam à Frente

Como ele negocia: Opera com base em formações de velas de alta probabilidade, como engolfo e barras de pin, para configurações rápidas.

Basta carregá-lo em um gráfico e deixá-lo cuidar de tudo, desde entradas até a lógica de saída, com precisão cirúrgica. Ask me for a demo-limited version to try before buying.





Entre em contato comigo para configurações se você deseja verdadeira precisão nos backtests. Quer mais? Receba atualizações diretas e insights do EA em nosso privado Telegram grupo após a compra. Junte-se ao nosso canal MQL hoje: Canal MQL Leia nosso guia oficial do EA: Manual do Usuário

Configuração Rápida em 3 Passos:

1. Lance Zenth no seu símbolo escolhido: XAUUSD com o prazo recomendado: M30. 2. Escolha seus instrumentos de negociação (exemplos: XAUUSD) e defina seu risco preferido por operação. 3. Ative o recurso de fechamento parcial para garantir lucros antecipadamente e reduzir a exposição à medida que o preço avança.

Para Quem É?

Traders que desejam um controle rigoroso sobre o risco por operação.

Aqueles que valorizam uma estratégia consistente que equilibra risco e recompensa.

Qualquer um cansado de configurações excessivamente complicadas—este EA é plug-and-play.

Requisitos Mínimos:

Saldo da conta de pelo menos $100

Alavancagem recomendada: 1:30 ou superior

ou superior Corretora compatível com MT4/MT5

Siga o Caminho Mais Inteligente:

O preço inicial é definido em 100. Assim que 10 cópias forem distribuídas, compras futuras custarão 130. Contagem atual: 9 vendidas.











