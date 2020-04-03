AETHER – Dual Matrix Adaptive Trading System

AETHER é um Expert Advisor exclusivo que combina duas matrizes independentes para mapear o mercado:

Price Matrix : Divisão precisa do preço em milésimos para encontrar pontos estratégicos de reversão ou continuação.

Time Matrix: Segmentação inteligente do gráfico em colunas de tempo, adaptando a estratégia ao ativo e timeframe em uso.

🔹 Operação 100% automatizada

🔹 Compatível com qualquer ativo e timeframe

🔹 Painel integrado mostrando:

Posições abertas

Equity, Lucro e Drawdown

Milésimo atual e coluna de tempo

Status do cruzamento das matrizes

Modo de operação (Fixo ou Dinâmico)

Como funciona

O AETHER analisa o cruzamento entre a matriz de preço e a matriz de tempo para determinar zonas de entrada. Quando as condições são atendidas, ele executa ordens de compra ou venda com gerenciamento de risco configurável.

Principais recursos

Algoritmo modular para fácil personalização

Lógica adaptável ao comportamento do ativo

Gerenciamento de risco por lote fixo ou dinâmico

Compatível com MetaTrader 5 Strategy Tester para backtests

Painel visual moderno para acompanhamento em tempo real

⚠ Atenção: Este EA não garante lucros futuros. Use sempre gestão de risco adequada e teste em conta demo antes de operar em conta real.



