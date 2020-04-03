Aeth3r
- Experts
- Alexandro Matos
- Versão: 2.2
- Atualizado: 28 dezembro 2025
AETHER – Dual Matrix Adaptive Trading System
AETHER é um Expert Advisor exclusivo que combina duas matrizes independentes para mapear o mercado:
Price Matrix: Divisão precisa do preço em milésimos para encontrar pontos estratégicos de reversão ou continuação.
Time Matrix: Segmentação inteligente do gráfico em colunas de tempo, adaptando a estratégia ao ativo e timeframe em uso.
🔹 Operação 100% automatizada
🔹 Compatível com qualquer ativo e timeframe
🔹 Painel integrado mostrando:
Posições abertas
Equity, Lucro e Drawdown
Milésimo atual e coluna de tempo
Status do cruzamento das matrizes
Modo de operação (Fixo ou Dinâmico)
Como funciona
O AETHER analisa o cruzamento entre a matriz de preço e a matriz de tempo para determinar zonas de entrada. Quando as condições são atendidas, ele executa ordens de compra ou venda com gerenciamento de risco configurável.
Principais recursos
Algoritmo modular para fácil personalização
Lógica adaptável ao comportamento do ativo
Gerenciamento de risco por lote fixo ou dinâmico
Compatível com MetaTrader 5 Strategy Tester para backtests
Painel visual moderno para acompanhamento em tempo real
⚠ Atenção: Este EA não garante lucros futuros. Use sempre gestão de risco adequada e teste em conta demo antes de operar em conta real.