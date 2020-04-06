NO DLL NEEDED ! 🌀 DEMIURGO — O Arquiteto de Mercado 🌀

O Demiurgo é mais do que um Expert Advisor — é um arquiteto de mercado, projetado para construir operações com precisão, disciplina e adaptabilidade. Nomeado em homenagem ao antigo conceito do Demiurgo, o criador que molda a ordem a partir do caos, este EA utiliza estratégias de Média Móvel em camadas, dimensionamento dinâmico de lotes e controle baseado em tempo para transformar a ação volátil dos preços em oportunidades de lucro estruturado.





✨ Principais Recursos

⏱ Horário de Operação Controlado — Ative somente durante sua janela de negociação preferida com configurações de horário de início/término.





💰 Gerenciamento de Risco Flexível — Stop Loss, Take Profit, limites de desvio e posições máximas personalizáveis.





📊 Dimensionamento de Lote Multinível — Atribua diferentes tamanhos de lote para sinais Ultra, Normal e Suave.





🚀 Incremento Progressivo de Lote — Aumente automaticamente o tamanho dos lotes diariamente, semanalmente ou mensalmente para estratégias compostas.





📈 Estratégia de Média Móvel Tripla — Configurações de Média Móvel Rápida, Rápida e Lenta com personalização completa de período, deslocamento, método e tipo de preço.





🔁 Controles Lógicos — Inverta sinais, pare na inversão ou execute no modo padrão.





🛠 Mecanismo de Precisão — Filtros de Número Mágico e distância para garantir uma gestão de negociação limpa.