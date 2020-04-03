H4des
- Experts
- Alexandro Matos
- Versão: 1.11
- Atualizado: 27 dezembro 2025
- Ativações: 5
🔥 Descrição Hades EA 🔥
NO DLL NEEDED !
⚡ "HADES EA" – O Robô dos Deuses do Forex! ⚡
Domine o mercado com HADES, o Expert Advisor desenvolvido para operar como um verdadeiro Deus do Forex! Combinando estratégias de médias móveis inteligentes com gestão de risco avançada, o HADES é projetado para maximizar lucros enquanto protege seu capital.
🌟 POR QUE HADES?
✅ Estratégia Comprovada – Cruzamento de MAs com filtro de milésimos para entradas precisas
✅ Controle de Horário – Opere apenas nos melhores momentos ou 24h, você escolhe!
✅ Gestão de Risco Inteligente – Stop Loss, Take Profit e incremento de lotes automático
✅ Reset de Lucro – Reinicia o tamanho do lote ao bater metas, protegendo seus ganhos
✅ Flexível e Poderoso – Configurações personalizáveis para qualquer estilo de trading
🔥 "Esta noite, jantaremos no Hades!" – Rei Leônidas 🔥
Não deixe seu dinheiro parado – coloque HADES para trabalhar e transforme sua conta!
📊 Backtestes sólidos | 💻 Fácil configuração | 🚀 Resultados consistentes
👉 Experimente o poder do submundo do Forex! 👈