H4des

🔥 Descrição  Hades EA 🔥

NO DLL NEEDED !

⚡ "HADES EA" – O Robô dos Deuses do Forex! ⚡

Domine o mercado com HADES, o Expert Advisor desenvolvido para operar como um verdadeiro Deus do Forex! Combinando estratégias de médias móveis inteligentes com gestão de risco avançada, o HADES é projetado para maximizar lucros enquanto protege seu capital.

🌟 POR QUE HADES?

 Estratégia Comprovada – Cruzamento de MAs com filtro de milésimos para entradas precisas
 Controle de Horário – Opere apenas nos melhores momentos ou 24h, você escolhe!
 Gestão de Risco Inteligente – Stop Loss, Take Profit e incremento de lotes automático
 Reset de Lucro – Reinicia o tamanho do lote ao bater metas, protegendo seus ganhos
 Flexível e Poderoso – Configurações personalizáveis para qualquer estilo de trading


🔥 "Esta noite, jantaremos no Hades!" – Rei Leônidas 🔥

Não deixe seu dinheiro parado – coloque HADES para trabalhar e transforme sua conta!

📊 Backtestes sólidos | 💻 Fácil configuração | 🚀 Resultados consistentes

👉 Experimente o poder do submundo do Forex! 👈

