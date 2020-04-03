NO DLL NEEDED !



Centundecim Automata Negotiationis

Estratégia matemática inspirada em níveis numéricos universais

O Centundecim Automata Negotiationis é um Expert Advisor totalmente automatizado que identifica padrões de preço em milésimos e abre operações em pontos matematicamente relevantes do gráfico.

🔑 Características principais:

Entradas baseadas em gatilhos numéricos (L1–L6) , sem indicadores externos.

Gestão automática de volume : adapta o lote ao saldo e à margem disponível.

Controle de risco integrado: stop loss, take profit e limite de ordens simultâneas.

Sistema de reset de lucro e saldo para simular ciclos de acumulação e reinício.

Compatível com qualquer símbolo (forex, ouro, índices, criptos).

✅ Vantagens:

Código limpo, validado e sem warnings.

Funciona em contas pequenas (ajuste dinâmico de lote).

Estratégia transparente, simples e objetiva.

⚠️ Aviso: Este Expert Advisor é uma ferramenta avançada de negociação algorítmica. Resultados passados não garantem desempenho futuro. Recomenda-se testar em conta demo antes de uso em conta real.



