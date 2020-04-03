Centundecim
- Experts
- Alexandro Matos
- Versão: 2.4
- Atualizado: 28 dezembro 2025
- Ativações: 5
NO DLL NEEDED !
Centundecim Automata Negotiationis
Estratégia matemática inspirada em níveis numéricos universais
O Centundecim Automata Negotiationis é um Expert Advisor totalmente automatizado que identifica padrões de preço em milésimos e abre operações em pontos matematicamente relevantes do gráfico.
🔑 Características principais:
-
Entradas baseadas em gatilhos numéricos (L1–L6), sem indicadores externos.
-
Gestão automática de volume: adapta o lote ao saldo e à margem disponível.
-
Controle de risco integrado: stop loss, take profit e limite de ordens simultâneas.
-
Sistema de reset de lucro e saldo para simular ciclos de acumulação e reinício.
-
Compatível com qualquer símbolo (forex, ouro, índices, criptos).
✅ Vantagens:
-
Código limpo, validado e sem warnings.
-
Funciona em contas pequenas (ajuste dinâmico de lote).
-
Estratégia transparente, simples e objetiva.
⚠️ Aviso: Este Expert Advisor é uma ferramenta avançada de negociação algorítmica. Resultados passados não garantem desempenho futuro. Recomenda-se testar em conta demo antes de uso em conta real.