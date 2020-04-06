IMPORTANTE: Após a compra, envie uma mensagem privada para receber o manual de instalação completo e instruções de configuração.

Drovi EA - O Consultor Especializado Definitivo





Experimente a tecnologia de negociação de ponta com Drovi EA, o consultor especializado que redefine o sucesso no mundo da negociação automatizada. Este EA garante precisão e consistência na execução de negociações.





O preço de Drovi EA aumenta em $100 após cada 10 compras. Aja agora para garantir sua taxa antes que o preço chegue ao seu valor final de $1200.





Estratégia Inovadora

Ao contrário dos EAs convencionais, Drovi EA emprega uma estratégia de negociação em várias camadas que se adapta às condições dinâmicas do mercado.



Essa abordagem única oferece desempenho superior, tornando Drovi EA uma escolha confiável para traders que buscam otimizar seus retornos.





Recomendações Chave

Para resultados ótimos, assegure as seguintes condições:

Símbolo de Negociação: GBPUSD,GBPCHF,GBPJPY,GBPNZD,GBPAUD,GBPCAD

GBPUSD,GBPCHF,GBPJPY,GBPNZD,GBPAUD,GBPCAD Período de Tempo: H1

H1 Depósito Mínimo: $200 (Recomendado: $500)

$200 (Recomendado: $500) Tipo de Conta: Contas ECN ou Raw Spread

Contas ECN ou Raw Spread Corretoras: Use corretores com spreads baixos para melhores resultados.

Use corretores com para melhores resultados. Alavancagem: 1:100 ou mais (1:200 recomendado para desempenho ideal).





Especificações e Configuração

Drovi EA é fácil de configurar e requer configuração mínima. Os recursos principais incluem:

Funcionalidade automática de dimensionamento de lotes para escalabilidade.

para escalabilidade. Configuração de um gráfico



Uso de VPS recomendado para operação 24/7.





Mais detalhes em: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760164



Junte-se ao nosso canal MQL5 para receber as últimas notícias: https://www.mql5.com/en/channels/musthaqexpertadvisor

















