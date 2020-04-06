Drovi MT5
- Experts
- Musthaq Ahamed Badurdeen
- Versão: 4.69
- Atualizado: 17 dezembro 2025
- Ativações: 10
IMPORTANTE: Após a compra, envie uma mensagem privada para receber o manual de instalação completo e instruções de configuração.
Experimente a tecnologia de negociação de ponta com Drovi EA, o consultor especializado que redefine o sucesso no mundo da negociação automatizada. Este EA garante precisão e consistência na execução de negociações.
O preço de Drovi EA aumenta em $100 após cada 10 compras. Aja agora para garantir sua taxa antes que o preço chegue ao seu valor final de $1200.
Estratégia Inovadora
Ao contrário dos EAs convencionais, Drovi EA emprega uma estratégia de negociação em várias camadas que se adapta às condições dinâmicas do mercado.
Essa abordagem única oferece desempenho superior, tornando Drovi EA uma escolha confiável para traders que buscam otimizar seus retornos.
Recomendações Chave
Para resultados ótimos, assegure as seguintes condições:
- Símbolo de Negociação: GBPUSD,GBPCHF,GBPJPY,GBPNZD,GBPAUD,GBPCAD
- Período de Tempo: H1
- Depósito Mínimo: $200 (Recomendado: $500)
- Tipo de Conta: Contas ECN ou Raw Spread
- Corretoras: Use corretores com spreads baixos para melhores resultados.
- Alavancagem: 1:100 ou mais (1:200 recomendado para desempenho ideal).
Especificações e Configuração
Drovi EA é fácil de configurar e requer configuração mínima. Os recursos principais incluem:
- Funcionalidade automática de dimensionamento de lotes para escalabilidade.
- Configuração de um gráfico
- Uso de VPS recomendado para operação 24/7.
Mais detalhes em: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760164
Junte-se ao nosso canal MQL5 para receber as últimas notícias: https://www.mql5.com/en/channels/musthaqexpertadvisor