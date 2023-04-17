Trade Manager MT4 DaneTrades

Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 4. Suporte multilíngue.

Versão MT5 | Guia do usuário + demonstração O Trade Manager não funciona no testador de estratégia. Para uma demonstração, acesse o Guia do usuário

Gerenciamento de riscos

Ajuste automático de risco com base em% ou $

Opção para usar tamanhos de lote fixos ou cálculo automático de tamanho de lote com base em volume e pips

Configurações de stop loss de equilíbrio usando RR, Pips ou Preço

Configurações de stop loss

Perda diária máxima em% para fechar automaticamente todas as negociações quando a meta for atingida. Protege a conta de muitos drawdowns e impede que você faça overtrading

Perda diária máxima em $ para fechar automaticamente todas as negociações quando a meta for atingida. Protege a conta de muitos drawdowns e impede que você faça overtrading

Equilibre todas as negociações com um botão

Calcule automaticamente o risco para negociações enviadas de celular/telefone

OCO disponível nas configurações





Gestão comercial e de posição

Pare de negociar em excesso e de vingança definindo o máximo de negociações por mês, semana, dia, hora ou minutos.

Gerenciamento avançado de pedidos pendentes. Ajuste as regras para quando fechar pedidos pendentes

Pedidos pendentes finais

Suporte para ordens de mercado e ordens pendentes

Max Daily Profit Target em $ para garantir posições e parar de overtrading

Meta máxima de lucro diário em% para garantir posições

Max Open Trades para limitar o risco e a exposição.

Obtenha parciais automaticamente usando RR, Pips ou Price

Entre usando metas RR fixas, como 1:2, 1:3, 1:4 etc, e veja o lucro calculado da posição

Feche todos os pedidos pendentes com um botão





Recursos do painel gráfico

Use uma ferramenta visual de recompensa de risco para entrar em negociações. Visualize negociações e entre usando linhas.

Verifique o desempenho e as estatísticas da conta, como taxa de ganhos, taxa de perdas, total de negociações, etc.

Visualize o desempenho da negociação e obtenha um gráfico de estatísticas com filtros como símbolo e intervalo de datas.

Salve até três modelos de arquivo de configuração para as configurações gerenciadas.

Carregue arquivos de configurações para usar rapidamente suas configurações preferidas.

Capturas de tela automáticas. Personalize o prazo e o tamanho da captura de tela.

Capturas de tela automáticas de pedidos pendentes, excluir, abrir, fechar, expirar, clicar em TP ou SL.

Exporte todas as negociações para uma planilha com um botão.

O Agendador de Tarefas permite realizar ações em dias e horários específicos.

Gerenciador Virtual de Stop Loss e Take Profit

Edição em massa dos níveis de Stop Loss e Take Profit para o mesmo símbolo





Enviar notificações Escolha entre alertas, notificações push e por e-mail

Notificar se o pedido atingir SL ou TP

Notificar se o pedido for para o ponto de equilíbrio

Notificar se uma parcial for realizada

Notificar se a Perda Diária Máxima for atingida

Notificar se o Lucro Diário Máximo for atingido

Notificar se a negociação for restrita

Notificar se a negociação for permitida





Negociação de teclas de atalho e atalhos

Teclas de atalho e teclas de atalho totalmente personalizáveis para as principais funções do painel





Por favor, envie-me uma mensagem se tiver algum problema. Ficarei sempre feliz em ajudar.





#Tags: Prop Firm, Painel de Negociação, Gerente Comercial, Gerenciamento de Pedidos, Trailing Stop, Ponto de Equilíbrio, Fechamento Parcial, Negociação Manual, Assistente de Negociação, Assistente Comercial, Gerenciamento de Risco, Overtrading, Gerenciamento de Posição, Perda Máxima, Estatística de Histórico, tp virtual, sl virtual, Stop Loss oculto, Take Profit oculto, sl em massa, tp em massa, negociações móveis