Trade Manager MT4 DaneTrades
- Utilitários
- Levi Dane Benjamin
- Versão: 6.30
- Atualizado: 25 dezembro 2025
- Ativações: 10
Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 4. Suporte multilíngue.
Versão MT5 | Guia do usuário + demonstração
O Trade Manager não funciona no testador de estratégia. Para uma demonstração, acesse o Guia do usuário
Gerenciamento de riscos
- Ajuste automático de risco com base em% ou $
- Opção para usar tamanhos de lote fixos ou cálculo automático de tamanho de lote com base em volume e pips
- Configurações de stop loss de equilíbrio usando RR, Pips ou Preço
- Configurações de stop loss
- Perda diária máxima em% para fechar automaticamente todas as negociações quando a meta for atingida. Protege a conta de muitos drawdowns e impede que você faça overtrading
- Perda diária máxima em $ para fechar automaticamente todas as negociações quando a meta for atingida. Protege a conta de muitos drawdowns e impede que você faça overtrading
- Equilibre todas as negociações com um botão
- Calcule automaticamente o risco para negociações enviadas de celular/telefone
- OCO disponível nas configurações
Gestão comercial e de posição
- Pare de negociar em excesso e de vingança definindo o máximo de negociações por mês, semana, dia, hora ou minutos.
- Gerenciamento avançado de pedidos pendentes. Ajuste as regras para quando fechar pedidos pendentes
- Pedidos pendentes finais
- Suporte para ordens de mercado e ordens pendentes
- Max Daily Profit Target em $ para garantir posições e parar de overtrading
- Meta máxima de lucro diário em% para garantir posições
- Max Open Trades para limitar o risco e a exposição.
- Obtenha parciais automaticamente usando RR, Pips ou Price
- Entre usando metas RR fixas, como 1:2, 1:3, 1:4 etc, e veja o lucro calculado da posição
- Feche todos os pedidos pendentes com um botão
Recursos do painel gráfico
- Use uma ferramenta visual de recompensa de risco para entrar em negociações. Visualize negociações e entre usando linhas.
- Verifique o desempenho e as estatísticas da conta, como taxa de ganhos, taxa de perdas, total de negociações, etc.
- Visualize o desempenho da negociação e obtenha um gráfico de estatísticas com filtros como símbolo e intervalo de datas.
- Salve até três modelos de arquivo de configuração para as configurações gerenciadas.
- Carregue arquivos de configurações para usar rapidamente suas configurações preferidas.
- Capturas de tela automáticas. Personalize o prazo e o tamanho da captura de tela.
- Capturas de tela automáticas de pedidos pendentes, excluir, abrir, fechar, expirar, clicar em TP ou SL.
- Exporte todas as negociações para uma planilha com um botão.
- O Agendador de Tarefas permite realizar ações em dias e horários específicos.
- Gerenciador Virtual de Stop Loss e Take Profit
- Edição em massa dos níveis de Stop Loss e Take Profit para o mesmo símbolo
Enviar notificações
- Escolha entre alertas, notificações push e por e-mail
- Notificar se o pedido atingir SL ou TP
- Notificar se o pedido for para o ponto de equilíbrio
- Notificar se uma parcial for realizada
- Notificar se a Perda Diária Máxima for atingida
- Notificar se o Lucro Diário Máximo for atingido
- Notificar se a negociação for restrita
- Notificar se a negociação for permitida
Negociação de teclas de atalho e atalhos
- Teclas de atalho e teclas de atalho totalmente personalizáveis para as principais funções do painel
Por favor, envie-me uma mensagem se tiver algum problema. Ficarei sempre feliz em ajudar.
Started using this trade Manager as my other trade manager for years (FX Synergy) has stopped working since a recent update. Dane has a built a very good tool and he is also quick to reply. It's a no brainer.