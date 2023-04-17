Trade Manager MT4 DaneTrades

Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 4. Suporte multilíngue.

Versão MT5 | Guia do usuário + demonstração

O Trade Manager não funciona no testador de estratégia. Para uma demonstração, acesse o Guia do usuário

Gerenciamento de riscos

  • Ajuste automático de risco com base em% ou $
  • Opção para usar tamanhos de lote fixos ou cálculo automático de tamanho de lote com base em volume e pips
  • Configurações de stop loss de equilíbrio usando RR, Pips ou Preço
  • Configurações de stop loss
  • Perda diária máxima em% para fechar automaticamente todas as negociações quando a meta for atingida. Protege a conta de muitos drawdowns e impede que você faça overtrading
  • Perda diária máxima em $ para fechar automaticamente todas as negociações quando a meta for atingida. Protege a conta de muitos drawdowns e impede que você faça overtrading
  • Equilibre todas as negociações com um botão
  • Calcule automaticamente o risco para negociações enviadas de celular/telefone
  • OCO disponível nas configurações

Gestão comercial e de posição

  • Pare de negociar em excesso e de vingança definindo o máximo de negociações por mês, semana, dia, hora ou minutos.
  • Gerenciamento avançado de pedidos pendentes. Ajuste as regras para quando fechar pedidos pendentes
  • Pedidos pendentes finais
  • Suporte para ordens de mercado e ordens pendentes
  • Max Daily Profit Target em $ para garantir posições e parar de overtrading
  • Meta máxima de lucro diário em% para garantir posições
  • Max Open Trades para limitar o risco e a exposição.
  • Obtenha parciais automaticamente usando RR, Pips ou Price
  • Entre usando metas RR fixas, como 1:2, 1:3, 1:4 etc, e veja o lucro calculado da posição
  • Feche todos os pedidos pendentes com um botão

Recursos do painel gráfico

  • Use uma ferramenta visual de recompensa de risco para entrar em negociações. Visualize negociações e entre usando linhas.
  • Verifique o desempenho e as estatísticas da conta, como taxa de ganhos, taxa de perdas, total de negociações, etc.
  • Visualize o desempenho da negociação e obtenha um gráfico de estatísticas com filtros como símbolo e intervalo de datas.
  • Salve até três modelos de arquivo de configuração para as configurações gerenciadas.
  • Carregue arquivos de configurações para usar rapidamente suas configurações preferidas.
  • Capturas de tela automáticas. Personalize o prazo e o tamanho da captura de tela.
  • Capturas de tela automáticas de pedidos pendentes, excluir, abrir, fechar, expirar, clicar em TP ou SL.
  • Exporte todas as negociações para uma planilha com um botão.
  • O Agendador de Tarefas permite realizar ações em dias e horários específicos.
  • Gerenciador Virtual de Stop Loss e Take Profit
  • Edição em massa dos níveis de Stop Loss e Take Profit para o mesmo símbolo

Enviar notificações

  • Escolha entre alertas, notificações push e por e-mail
  • Notificar se o pedido atingir SL ou TP
  • Notificar se o pedido for para o ponto de equilíbrio
  • Notificar se uma parcial for realizada
  • Notificar se a Perda Diária Máxima for atingida
  • Notificar se o Lucro Diário Máximo for atingido
  • Notificar se a negociação for restrita
  • Notificar se a negociação for permitida

Negociação de teclas de atalho e atalhos

  • Teclas de atalho e teclas de atalho totalmente personalizáveis para as principais funções do painel

Por favor, envie-me uma mensagem se tiver algum problema. Ficarei sempre feliz em ajudar.


#Tags: Prop Firm, Painel de Negociação, Gerente Comercial, Gerenciamento de Pedidos, Trailing Stop, Ponto de Equilíbrio, Fechamento Parcial, Negociação Manual, Assistente de Negociação, Assistente Comercial, Gerenciamento de Risco, Overtrading, Gerenciamento de Posição, Perda Máxima, Estatística de Histórico, tp virtual, sl virtual, Stop Loss oculto, Take Profit oculto, sl em massa, tp em massa, negociações móveis

Comentários
Steunis
159
Steunis 2025.03.26 06:50 
 

Started using this trade Manager as my other trade manager for years (FX Synergy) has stopped working since a recent update. Dane has a built a very good tool and he is also quick to reply. It's a no brainer.

Apollo2012
36
Apollo2012 2024.02.12 11:27 
 

That's not only a Tool.... This is THE Tool!!! I was searching for it a long time... now I can call it my own! It is easy to use and gives you a safety to reduce lossy trades... To be honest, but what is necessary to be a profitable trader? It's all about riskmanagement... And THIS tool covers all aspects to turn an entry into a nearly riskless trade... Well DONE! If I have a wish what I want to be added: Hmm... Don't know... Maybe this: I am struggling with my broker, that a SL is only allowed to be set, when the price action is 30 points away from the entry. For perfect riskmanagment I would like, that this broker limit is overruled by the EA, so I can have a nearly riskless trade after 15+points... maybe a trailing SL to my set BreakEven-value (1.1pips)... Most of my trades will start in the right direction... but sometimes it turns after 25-30points, so I'll never can set the SL to Break Even... I know there might be an option in the EA already for this... but didn't tested it so far...

Shaxrux Gulmuradov
125
Shaxrux Gulmuradov 2023.11.09 19:20 
 

Excellent developer, solved all my problems with the tool. And the instrument is good

Stefan Balog
128
Stefan Balog 2025.06.24 11:41 
 

I've been using it for about six weeks now and unfortunately can't recommend it. I was very enthusiastic at first, but over time I realized that it has many teething issues. The most minor one is that the RR doesn't always disappear (sometimes it disappears and sometimes it doesn't) when you open a trade (the corresponding "Delete RR Tool On Trade Open" function is activated). The result: You inadvertently open multiple trades because you think the positions haven't been opened. And the worst mistake: Even though all restrictions and even "Max Daily Loss" are deactivated, both in the Expert and directly in the Trade Manager, the Trade Manager closed all of my losing positions twice. That's a disaster! After the first time, I deleted and reinstalled the Trade Manager and checked the settings carefully. Nevertheless, it happened again, so I'm ruling out a mistake on my part. That shouldn't be happening!

karolis Urbonas
33
karolis Urbonas 2024.08.01 21:30 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Levi Dane Benjamin
17372
Resposta do desenvolvedor Levi Dane Benjamin 2024.08.01 21:39
Hi, I've never seen you reach out saying you've had an issue before. If it's freezing then let me know the error on the expert tab log and I'll fix it and you can change your review
Levi Dane Benjamin
17372
Resposta do desenvolvedor Levi Dane Benjamin 2024.02.12 11:40
Hi, glad you like the tool! You can set a stop loss at any level you like using virtual SL and TP. As long as the tool is running constantly it will use any SL you set and it will be hidden from the broker. Find more information in the user guide about how to set this
Miguel Angel Martinez Sanchez
262
Miguel Angel Martinez Sanchez 2023.11.08 12:39 
 

A great tool to help you in your trades. Levi is attentive to continue improving his EA. Thank you.

Levi Dane Benjamin
17372
Resposta do desenvolvedor Levi Dane Benjamin 2023.11.08 12:56
Thank you for your review
Stanislav Brodt
647
Stanislav Brodt 2023.10.30 18:51 
 

This problem was solved quickly, thank you very much

Levi Dane Benjamin
17372
Resposta do desenvolvedor Levi Dane Benjamin 2023.10.30 18:59
There maybe many reasons why your system is hanging and it may or may not be to do with the EA. Send me a message I would like to know what the issue is. First make sure you're on the latest version (4.12)
Mmdwh Ahmd Slyman Ahmd Mhmd
397
Mmdwh Ahmd Slyman Ahmd Mhmd 2023.09.08 14:08 
 

christosmythos
19
christosmythos 2023.09.04 17:11 
 

well unfortunately it freezes in my setup when placing trailing so I use the trailing tool of MT4, otherwise it seems to be working well, a bit confusing in the beginning with getting the risk right

Levi Dane Benjamin
17372
Resposta do desenvolvedor Levi Dane Benjamin 2023.09.04 17:56
Hi Christos, Sorry to hear it freezes your mt4. My first assumption is the messagebox confirmation is 'off screen' and holds up the EA. Can you try turning off confirmation messages in the inputs of the EA and try again? If not I'm more than happy to investigate for you.
TikaSaunders
19
TikaSaunders 2023.09.01 09:55 
 

Shenice
21
Shenice 2023.08.29 11:42 
 

hitesh9
24
hitesh9 2023.08.18 22:47 
 

the manager does everything a trader needs. allows you to drag and drop your entry + SL while automatically calculating your lot size for your preferred risk. also allows you to bypass your broker's max lot size per position. many other nice features as well. the developer offers amazing customer support and also regularly updates the manager with requested features. would recommend to every trader looking for an easy to use manager that does it all

rvmeurs
39
rvmeurs 2023.07.11 21:59 
 

I was already long waiting for a tool like this. I was facing little issue’s, and DaneTrades is creating a fix immediately. The tool is working great now. Very good to see, he is programming extra functionality. After buying I can upgrade every time for free. Thank you DaneTrades…

Cycytrades
54
Cycytrades 2023.06.30 16:03 
 

Rex Le
23
Rex Le 2023.06.03 01:13 
 

I've been working with Dane since the EAs' release and I am impressed at his quick response time in resolving issues. Thank you!

AyGee111
34
AyGee111 2023.05.30 15:00 
 

Legging badly, does not set limits in the moment u need to enter, so u miss a trade u waited for, just work bad / maximum price is for free / dont buy it dont make the same mistake i did / use now another one/ i never give bad reviews but this one is just a bad copy to make money from noobs fcgscam

how u wanna help me????? u cant help u have to code this shit correctly - i missed 2 good trades cause this shit dont work - it was just my mistake that i bought this scamm noob shit thats it DELED THIS SHIT AND DOND SELL IT TO PEOPLE

Levi Dane Benjamin
17372
Resposta do desenvolvedor Levi Dane Benjamin 2023.05.30 15:11
Firstly sorry you're having a bad experience. Make sure you're updated to the latest version 2.10. I've offered multiple times to try and help you but you seem to ignore me and keep leaving comments. If you would like me to resolve your issues please send me a message
Responder ao comentário