XBot Quantum IQ7

Isto não é apenas mais uma promoção. É informação privilegiada de alguém que já esteve ao seu lado nessa jornada. Não estamos apenas oferecendo um produto — estamos lhe entregando as chaves para um futuro de negociações mais inteligente e preciso.

Only 5% of our arsenal is public.

Sim, isso é apenas uma amostra do que construímos. Mas mesmo essa pequena parte é suficiente para mudar o jogo.

Até 95% de desconto no EA_Quantum_IQ7 Tudo em Um

Este não é um EA comum. É uma ferramenta de precisão, criada para traders que estão fartos de sinais falsos e desejam controle real e inteligente.

Tempo limitado. Vagas limitadas.

Uma vez perdido, não há volta. E perder esta oportunidade seria um erro crasso.

Perder esta oportunidade seria um grande erro.

Por que?

Você NÃO encontrará este produto em nenhum outro lugar.

Sem sinais falsos

História não manipulada

Marketing da EA sem truques

Não estamos pedindo que você acredite imediatamente.

Teste o nosso compromisso com o produto original e com a versão de teste de 7 dias.





Por que o EA_Quantum_IQ7 é tão especial?

Criado para Traders Visionários

Esqueça os testes retrospectivos manipulados e as promessas vazias. Isto é para quem quer entender o mercado e dominá-lo com clareza.

3 funções essenciais que redefinem o trading:

Painel de controle Ai Mastermind – Sinais em tempo real e insights técnicos provenientes de um cérebro algorítmico inteligente. Painel de negociação prático – Negociação manual tornada intuitiva com a simplicidade do recurso arrastar e soltar. EA-AutoRobot – Negociação automatizada que simula o comportamento de múltiplos pares com precisão.

Aprenda enquanto negocia

Cada funcionalidade vem acompanhada de um tutorial. Você não está apenas usando uma ferramenta — você está adquirindo domínio sobre ela.

Faça o teste antes de confiar.

Acreditamos na transparência. Experimente grátis por 7 dias.

Basta inserir o código ID_Code = DEMO-101 no menu principal para desbloquear a versão completa.

Free Use 7-Day – MT4

Como começar

Baixe a demonstração gratuita No menu principal, digite: ID_Code = DEMO-101 O algoritmo é ativado e todos os recursos são desbloqueados.

Resumo do ensaio clínico

Ai Mastermind > Ajuda iniciantes a prever o mercado em uma semana | > Sinais em tempo real + suporte técnico

Painel de negociação > Ambiente de negociação manual mais inteligente | > Negociação manual com recurso de arrastar e soltar

EA-AutoRobot > Teste retrospectivo para encontrar o melhor par de parceiros |

Utilização e configurações

• Mestre da IA → deixe girar

• Painel de negociação → parar l opa em H4

• EA-AutoRobot → backtest → ajuste → teste prospectivo

Com o Predator IQ7, você não apenas experimenta um EA (Expert Advisor) — você aprende a entender o mercado de forma inteligente.

Avaliadores criteriosos são recompensados. Junte-se à comunidade BATIK e destaque-se como um colaborador de 5 estrelas.

Uma mensagem da sua aliada da BATIK :

Isso é apenas uma fração do que construímos nos bastidores. Mas se você é um trader de verdade, reconhecerá o valor disso.

Não espere a porta fechar.

Não fique observando os outros assumirem a liderança enquanto você hesita.

Junte-se à comunidade BATIK.

Seja o investidor que age quando importa.

Oportunidades como esta não aparecem duas vezes.

Vantagens

Transparência – Teste antes de comprar

Educacional – Vídeos tutoriais completos

Prático – Experiência real, não apenas teoria

Atenção: Para membros do CyberBot, ao usar o "ThinkBot IQ7" para negociação real, aprimore suas decisões com a experiência e o reconhecimento de padrões dos principais pares de moedas. Os fundamentos e a psicologia de negociação do GPT-5, Copilot AI, DeepSeek AI, Meta AI, Claude AI, Manus AI e Google AI Gemini auxiliam em ações inteligentes. --- Se você encontrar interferências ou o programa não executar suas funções corretamente, verifique se o seu MetaTrader está configurado corretamente.

IMPORTANT NOTICE: We recommend that members who have completed a transaction contact us immediately to obtain an ID code that will enable this product to connect to the data center required for AI to operate over the Google network. We also provide guidance to ensure a correct and smooth installation. | For customer satisfaction, a one-week product trial is available.

[Tutorial & Livestream & Add-On Free] Visit Our Profile / About Us

Nota final

O EA AutoRobot foi meticulosamente projetado para reconhecer e se adaptar às características comportamentais da maioria dos ativos listados nos mercados Forex e de Derivativos. O que o torna verdadeiramente único é a sua flexibilidade — ele opera independentemente de qualquer par ou período de tempo específico. Isso abre vastas oportunidades para sua própria pesquisa e otimização, permitindo que você explore e identifique as combinações de negociação mais lucrativas.

Incentivamos você a dedicar tempo a backtesting Utilize o Testador de Estratégias em diversos pares e períodos de tempo para descobrir sua configuração ideal. Como ponto de partida, recomendamos EURUSD no gráfico H1 .

Se você estava esperando por algo verdadeiramente... Sistema de negociação de última geração , aprimorado com Mestre da IA Atuando como seu consultor pessoal 24 horas por dia, 7 dias por semana — agora é a hora de agir. O que você ganhará superará em muito o seu investimento.