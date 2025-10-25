EA Quantum IQ7 ALL in ONE
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- Versão: 60.5
- Atualizado: 28 novembro 2025
- Ativações: 5
EA Mastermind – A solução de negociação inteligente e completa
É hora de parar de depender da sorte para ter sucesso nas negociações.
Apresentando o EA Mastermind , uma obra-prima premium projetada pela equipe BATIK , um grupo de profissionais especializados em análise de mercado, sistemas algorítmicos e ferramentas de negociação inteligentes.
EA Mastermind is not just another Expert Advisor — it’s a complete, integrated system that merges three essential powers into one seamless product:
-
Analisador de Sinais do AI Mastermind – fornece inteligência de mercado de nível profissional.
-
Painel de Negociação Inteligente – permite controle manual preciso diretamente do seu gráfico.
-
EA AutoRobot – executa negociações automaticamente com inteligência adaptativa.
Por que este EA se destaca
Muitos EAs prometem perfeição por meio de capturas de tela chamativas e testes retrospectivos irreais.
Mestre da EA é diferente — é transparente, autêntico e verdadeiramente funcional.
Sua interface WYSIWYG limpa, análise adaptativa em tempo real e atualizações contínuas alinhadas às mudanças do mercado global o tornam um companheiro de negociação de longo prazo , não apenas uma ferramenta temporária.
Principais recursos
a. Analisador “AI Mastermind”
-
Análises 8 principais pares de moedas em vários períodos de tempo (H4–M1).
-
Fornece insights visuais sobre tendências de mercado e níveis de volatilidade.
-
Ofertas Consultoria orientada por IA mensagens, facilmente compreendidas por iniciantes.
b. Painel de Negociação Inteligente
-
Realize negociações manuais com simplicidade ações de arrastar e soltar .
-
Mova-se instantaneamente Níveis TP/SL ou ajustar todas as posições abertas de uma só vez.
-
Planejar e executar Ordens de limite/parada diretamente no gráfico ativo.
c. AutoRobot EA Adaptável
-
Motor de negociação automática com lógica de decisão sensível ao contexto .
-
Ideal para pesquisa personalizada entre pares e sessões de negociação.
-
Suportes estratégias de probabilidade multi-contas ou multi-pares para um crescimento equilibrado.
------------------------------------------------------------------------------------
A. EA Quantum IQ7 TUDO EM UM (Premium / Pago)
O motor central do EA Mastermind
Entre no futuro da negociação inteligente com o EA Quantum IQ7 ALL in ONE , o principal motor que impulsiona todo o ecossistema EA Mastermind.
Desenvolvido pela equipe BATIK , este sistema sofisticado combina inteligência analítica, algoritmos adaptativos e execução autônoma, dando aos traders controle total sobre todas as condições de mercado.
O EA Quantum IQ7 ALL in ONE não é apenas um Expert Advisor — é seu parceiro de IA 24 horas por dia, 7 dias por semana , analisando, adaptando e executando continuamente com uma precisão que rivaliza com as mesas profissionais.
Sua integração com o AI Mastermind abre uma nova dimensão de análise em tempo real, sincronização de símbolos e desempenho de autoaprendizagem que evolui com o próprio mercado.
Este é o módulo principal premium necessário para negociações reais — a expressão máxima de poder, lógica e precisão.
Combine-o com seus complementos complementares abaixo para completar seu EA Mastermind Ultimate Suite :
-
EA Quantum IQ7 BackteST – Módulo de Backtesting (Grátis)
-
Oscilador IQ7 – Complemento Analítico (Grátis)
-
AI Ribbon IQ7 – Camada de Inteligência Visual (Grátis)
-
EA Quantum IQ7 TUDO EM UM — Onde a Inteligência Artificial se torna Estratégia Real.
------------------------------------------------------------------------------------
B. EA Quantum IQ7 BackteST (grátis)
Descubra, teste e aperfeiçoe sua estratégia
Experimente a lógica completa do EA Mastermind sem limites.
O EA Quantum IQ7 BackteST é o seu ambiente sandbox , permitindo que os traders explorem, experimentem e refinem as configurações de negociação livremente — sem necessidade de entrada de licença.
Use esta versão para identificar suas combinações de pares/prazos mais lucrativas. Seu mecanismo flexível espelha a estrutura real do EA Mastermind, ajudando você a simular, analisar e aperfeiçoar sua abordagem antes de colocá-la em operação.
Siga estes passos simples para começar:
-
Baixe todos os módulos relacionados listados abaixo.
-
Comece com o EA Quantum IQ7 ALL in ONE , usando o código de identificação DEMO-101.
-
Quando estiver familiarizado, mude para o BackteST para uma experimentação mais ampla.
-
Concentre sua análise em dados recentes de 1 mês e nos períodos H4–M5.
-
Identifique suas configurações de símbolos mais fortes — guiadas pela precisão do AI Mastermind .
Combine-o com os complementos abaixo para obter insights e controle ideais:
-
Oscilador IQ7
-
Fita de IA IQ7
-
EA Quantum IQ7 BackteST — O campo de treinamento para sua próxima descoberta.
------------------------------------------------------------------------------------
C. Oscilador IQ7 (complemento gratuito)
Analisador de Momentum de Mercado Profundo
Apresentando o Oscillator IQ7 , um poderoso complemento analítico criado para aumentar a profundidade e a precisão do seu sistema EA Mastermind .
Esta ferramenta inteligente visualiza a energia subjacente do mercado, ajudando você a identificar mudanças de momentum, zonas de exaustão e potencial de reversão com clareza notável.
Projetado como o coração analítico do ecossistema Mastermind, ele funciona perfeitamente com o EA Quantum IQ7 ALL in ONE e o BackteST , permitindo que os traders vejam não apenas para onde o mercado se move, mas por que ele se move.
Perfeito para traders que exigem insights mais profundos antes da execução, o Oscillator IQ7 é seu portal visual para decisões mais inteligentes e baseadas em dados.
Combine isso com:
-
EA Quantum IQ7 TUDO em UM
-
EA Quantum IQ7 BackteST
-
Fita de IA IQ7
-
Oscilador IQ7 — Sinta o pulso do mercado antes que ele bata.
------------------------------------------------------------------------------------
D. AI Ribbon IQ7 (complemento gratuito)
Sincronização de tendências visuais para o sistema Mastermind
Conheça o AI Ribbon IQ7 , a camada final de inteligência visual do pacote EA Mastermind — projetado para revelar o ritmo, o alinhamento e a dinâmica do mercado em uma única tela intuitiva.
Este elegante complemento conecta suas ferramentas analíticas e lógica de negociação, ajudando você a sincronizar a direção da tendência em vários períodos e símbolos sem esforço.
Ele fornece uma representação visual limpa e inteligente que complementa seu AI Mastermind , AutoRobot e Smart Panel — completando o ecossistema EA Mastermind.
Seja usado para análise, confirmação ou cronometragem de precisão, o AI Ribbon IQ7 melhora a tomada de decisões e ajuda você a negociar com total confiança e clareza.
Combine isso com:
-
EA Quantum IQ7 TUDO em UM
-
EA Quantum IQ7 BackteST
-
Oscilador IQ7
-
AI Ribbon IQ7 — A arte de ver tendências antes que elas se formem.
------------------------------------------------------------------------------------
- Ativar demonstração gratuita – Configurações necessárias
To activate the free demo file on your chart (as per MQL5.com policy), ID-CODE = "DEMO-101" requires:
Some initial settings on Metatrader for Expert Advisor products: Menu MT4 | MT5 Check & Uncheck 1. Remove alert sounds if they are considered disturbing //Tools/Options/Events [Uncheck] Enable sound events 2. Enable trading execution function by the program: //Tools/Options/Trade [Check] One Click Trading ---------------------- next---------------------- //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow algorithmic trading 3. Enable telegram bot function to your chatID & google.com: //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow WebRequest fo listed URL ----------------------next---------------------- + add: https:// api . telegram . org ----------------------next---------------------- + add: https:// script . google . com
- Precisa de uma solução real?
Se o seu backtest (intervalos curtos) com Depósito de $ 10.000 e tamanho de lote de 0,05 mostra Lucro mensal de 5% , mas o Drawdown absoluto se aproxima de 50%, considere:
-
Adicionando reserva de capital (pelo menos 1x depósito), ou
-
Redução do tamanho do lote nas configurações do EA.
Os clientes receberão instruções de estratégia personalizadas após a compra.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 5 Ativações — Maximize o Potencial de Lucro
Você receberá 5 ativações de EA . Use-as com Intervalos de 2 a 5 dias em diferentes contas para aumentar a probabilidade. Recomendado: use VPS poderoso capaz de executar 5 MetaTraders. Você pode usar qualquer corretora, mas teste a compatibilidade primeiro — algumas corretoras de futuros têm políticas exclusivas.
- Garantia de devolução de dinheiro
Se você não estiver satisfeito com nosso serviço ou produto dentro uma semana , basta solicitar uma Reembolso via suporte MQL5 . Este é um recurso padrão do MQL5 e nós o suportamos totalmente. Se precisar de comprovante de reembolsos anteriores, basta nos enviar uma mensagem — somos transparentes.
- Após a compra — o que vem a seguir?
Após o pagamento, envie-nos uma mensagem para receber:
-
Guia de configuração completo e instruções de estratégia de lucro rápido.
-
Seu código de ativação exclusivo .
Nota: Sem isso, seu EA permanecerá em modo de demonstração (ID-CODE = DEMO-101) .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filosofia do Produto
Acreditamos que a negociação moderna deve ser inteligente, transparente e eficiente.
O EA Mastermind não é apenas um robô — é um mentor digital projetado para ajudar você a entender o mercado, não apenas reagir a ele.
Descubra como negociar pode ser mais inteligente, simples e recompensador.
Experimente o EA Mastermind hoje mesmo — porque sucesso não é sorte, é execução inteligente.
No. Tagline 1 “Smart. Powerful. All-in-One. — EA Mastermind by BATIK Team” 2 “Trading isn’t luck. It’s intelligence.” 3 “One EA. Infinite power — Analysis, Control, and Automation.” 4 Master the market with the power of AI Mastermind.” 5 “EA Mastermind — The robot that thinks like a professional trader.” 6 “Redefine trading. One click, endless possibilities.”
Attention: For CyberBot members, when using the "ThinkBot IQ7" for real trading, enhance your decisions with experience and pattern recognition of major pairs. The fundamentals and trading psychology from GPT-5 , Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai, and Google AI Gemini support wise actions. --- If you experience interference or the program cannot execute according to its functions, then make sure your metatrader has confirmed as follows:
[Tutorial & Livestream & Add-On Free] Visit Our Profile / About Us : https://www.mql5.com/ru/users/BATIK [ livestream Now 24/7 = https://www twitch tv/CryptoForexGPT ]
Final Note
EA AutoRobot is meticulously engineered to recognize and adapt to the behavioral characteristics of most assets listed in the Forex and Derivatives markets. What makes it truly unique is its flexibility — it operates independently of any specific pair or timeframe. This opens up vast opportunities for your own research and optimization, allowing you to explore and identify the most profitable trading combinations.
We encourage you to dedicate time to backtesting through the Strategy Tester on various pairs and timeframes to discover your ideal setup. As a starting point, we recommend EURUSD on the H1 timeframe.
The good news is — we also provide a free version that mirrors the original product, available at: Strategy Tester : EA Quantum IQ7 BackteST | Add-Ons Free : Oscillator IQ7 and Ai Ribbon IQ7
If you’ve been waiting for a truly next-generation trading system, enhanced with AI Mastermind acting as your personal consultant 24/7 — now is the time to take action. What you will gain far exceeds what you invest.