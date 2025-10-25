EA Quantum IQ7 ALL in ONE

It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identically based on your dedication. The WYSIWYG visual display also transmits analyst information to Alert charts and your own Telegram Bot. See for yourself by downloading the free demo and experiencing it !

É hora de parar de depender da sorte para ter sucesso nas negociações.

Apresentando o EA Mastermind , uma obra-prima premium projetada pela equipe BATIK , um grupo de profissionais especializados em análise de mercado, sistemas algorítmicos e ferramentas de negociação inteligentes.

Suportes estratégias de probabilidade multi-contas ou multi-pares para um crescimento equilibrado.

Ideal para pesquisa personalizada entre pares e sessões de negociação.

Motor de negociação automática com lógica de decisão sensível ao contexto .

Mova-se instantaneamente Níveis TP/SL ou ajustar todas as posições abertas de uma só vez.

Fornece insights visuais sobre tendências de mercado e níveis de volatilidade.

Análises 8 principais pares de moedas em vários períodos de tempo (H4–M1).

Muitos EAs prometem perfeição por meio de capturas de tela chamativas e testes retrospectivos irreais. Mestre da EA é diferente — é transparente, autêntico e verdadeiramente funcional. Sua interface WYSIWYG limpa, análise adaptativa em tempo real e atualizações contínuas alinhadas às mudanças do mercado global o tornam um companheiro de negociação de longo prazo , não apenas uma ferramenta temporária.

Analisador de Sinais do AI Mastermind – fornece inteligência de mercado de nível profissional.

A. EA Quantum IQ7 TUDO EM UM (Premium / Pago)

O motor central do EA Mastermind

Entre no futuro da negociação inteligente com o EA Quantum IQ7 ALL in ONE , o principal motor que impulsiona todo o ecossistema EA Mastermind.

Desenvolvido pela equipe BATIK , este sistema sofisticado combina inteligência analítica, algoritmos adaptativos e execução autônoma, dando aos traders controle total sobre todas as condições de mercado.

O EA Quantum IQ7 ALL in ONE não é apenas um Expert Advisor — é seu parceiro de IA 24 horas por dia, 7 dias por semana , analisando, adaptando e executando continuamente com uma precisão que rivaliza com as mesas profissionais.

Sua integração com o AI Mastermind abre uma nova dimensão de análise em tempo real, sincronização de símbolos e desempenho de autoaprendizagem que evolui com o próprio mercado.

Este é o módulo principal premium necessário para negociações reais — a expressão máxima de poder, lógica e precisão.

Combine-o com seus complementos complementares abaixo para completar seu EA Mastermind Ultimate Suite :

EA Quantum IQ7 BackteST – Módulo de Backtesting (Grátis)

Oscilador IQ7 – Complemento Analítico (Grátis)

AI Ribbon IQ7 – Camada de Inteligência Visual (Grátis)

EA Quantum IQ7 TUDO EM UM — Onde a Inteligência Artificial se torna Estratégia Real.

B. EA Quantum IQ7 BackteST (grátis)

Descubra, teste e aperfeiçoe sua estratégia

Experimente a lógica completa do EA Mastermind sem limites.

O EA Quantum IQ7 BackteST é o seu ambiente sandbox , permitindo que os traders explorem, experimentem e refinem as configurações de negociação livremente — sem necessidade de entrada de licença.

Use esta versão para identificar suas combinações de pares/prazos mais lucrativas. Seu mecanismo flexível espelha a estrutura real do EA Mastermind, ajudando você a simular, analisar e aperfeiçoar sua abordagem antes de colocá-la em operação.

Siga estes passos simples para começar:

Baixe todos os módulos relacionados listados abaixo. Comece com o EA Quantum IQ7 ALL in ONE , usando o código de identificação DEMO-101. Quando estiver familiarizado, mude para o BackteST para uma experimentação mais ampla. Concentre sua análise em dados recentes de 1 mês e nos períodos H4–M5. Identifique suas configurações de símbolos mais fortes — guiadas pela precisão do AI Mastermind .

Combine-o com os complementos abaixo para obter insights e controle ideais:

Oscilador IQ7

Fita de IA IQ7

EA Quantum IQ7 BackteST — O campo de treinamento para sua próxima descoberta.

C. Oscilador IQ7 (complemento gratuito)

Analisador de Momentum de Mercado Profundo

Apresentando o Oscillator IQ7 , um poderoso complemento analítico criado para aumentar a profundidade e a precisão do seu sistema EA Mastermind .

Esta ferramenta inteligente visualiza a energia subjacente do mercado, ajudando você a identificar mudanças de momentum, zonas de exaustão e potencial de reversão com clareza notável.

Projetado como o coração analítico do ecossistema Mastermind, ele funciona perfeitamente com o EA Quantum IQ7 ALL in ONE e o BackteST , permitindo que os traders vejam não apenas para onde o mercado se move, mas por que ele se move.

Perfeito para traders que exigem insights mais profundos antes da execução, o Oscillator IQ7 é seu portal visual para decisões mais inteligentes e baseadas em dados.

Combine isso com:

EA Quantum IQ7 TUDO em UM

EA Quantum IQ7 BackteST

Fita de IA IQ7

Oscilador IQ7 — Sinta o pulso do mercado antes que ele bata.

D. AI Ribbon IQ7 (complemento gratuito)

Sincronização de tendências visuais para o sistema Mastermind

Conheça o AI Ribbon IQ7 , a camada final de inteligência visual do pacote EA Mastermind — projetado para revelar o ritmo, o alinhamento e a dinâmica do mercado em uma única tela intuitiva.

Este elegante complemento conecta suas ferramentas analíticas e lógica de negociação, ajudando você a sincronizar a direção da tendência em vários períodos e símbolos sem esforço.

Ele fornece uma representação visual limpa e inteligente que complementa seu AI Mastermind , AutoRobot e Smart Panel — completando o ecossistema EA Mastermind.

Seja usado para análise, confirmação ou cronometragem de precisão, o AI Ribbon IQ7 melhora a tomada de decisões e ajuda você a negociar com total confiança e clareza.

Combine isso com:

EA Quantum IQ7 TUDO em UM

EA Quantum IQ7 BackteST

Oscilador IQ7

AI Ribbon IQ7 — A arte de ver tendências antes que elas se formem.

