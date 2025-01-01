As Projeções Econômicas do FOMC (FOMC Economic Projection) são um relatório que contém previsões do Comitê Federal de Mercado Aberto sobre o desemprego, inflação, PIB e trajetória da taxa de juros, para os próximos dois anos. As previsões econômicas são coletadas em reuniões do FOMC realizadas quatro vezes por ano, isto é, em março, junho, setembro e dezembro. Sua edição completa é publicada simultaneamente com a ata da reunião do Comitê.

Cada entrevistado faz a sua previsão para os seguintes indicadores econômicos:

Além disso, os políticos prevêem medidas de política monetária e o nível de controle das taxas de juros no quarto trimestre do ano e dos próximos anos do calendário. A carta que o acompanha descreve os principais factores que se baseiam nestas previsões.

Em março e junho são projetadas as condições econômicas e a política fiscal para o ano atual, para cada um dos próximos dois anos, e para um período mais longo (5 - 6 anos). Em setembro e dezembro são projetadas as condições e a política para o ano atual, para cada um dos próximos três anos, e para um período mais longo (5 - 6 anos).

Dependendo de quão otimistas as previsões, os analistas do mercado fazem previsões sobre o comportamento futuro da Fed. Publicação das previsões tem pouco impacto sobre as cotações do dólar, porque acontecem em paralelo com os eventos mais importantes do mercado.