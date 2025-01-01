CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Proiezioni Economiche del Federal Open Market Committee (FOMC) (Federal Open Market Committee (FOMC) Economic Projections)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Consiglio dei Governatori del Federal Reserve System (Board of Governors of Federal Reserve System)
Settore
Denaro
Medio
Prossimo Evento Importanza

Le proiezioni economiche del FOMC sono pubblicate come rapporto contenente le prospettive del Federal Open Market Committee su disoccupazione, inflazione, PIL e variazioni dei tassi di interesse per i prossimi anni. Le proiezioni economiche sono raccolte da tutti i membri del Fed Reserve System Board e dai presidenti della Federal Reserve Bank quattro volte l'anno in relazione alle riunioni di marzo, giugno, settembre e dicembre del FOMC. La versione completa delle proiezioni viene rilasciata insieme ai verbali delle riunioni del FOMC.

Ogni intervistato fornisce una prospettiva per i seguenti indicatori economici:

Le proiezioni includono anche previsioni delle misure di politica monetaria e dei tassi di interesse della Fed nel quarto trimestre dell'anno in corso e per i prossimi anni. La lettera di presentazione descrive i fattori chiave alla base di queste proiezioni.

Le proiezioni di marzo e giugno contengono previsioni per le condizioni economiche e la politica finanziaria per l'anno in corso, ciascuno dei prossimi due anni e un periodo più lungo (da 5 a 6 anni). Le proiezioni di settembre e dicembre contengono previsioni per le condizioni e la politica per l'anno in corso, ciascuno dei prossimi tre anni e un periodo più lungo (da 5 a 6 anni).

Gli analisti di mercato fanno previsioni sull'ulteriore comportamento della Fed a seconda di quanto siano ottimistiche le proiezioni. Le proiezioni hanno un impatto debole sulle quotazioni in dollari, poiché vengono pubblicate insieme a eventi di mercato più importanti.