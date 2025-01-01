Le proiezioni economiche del FOMC sono pubblicate come rapporto contenente le prospettive del Federal Open Market Committee su disoccupazione, inflazione, PIL e variazioni dei tassi di interesse per i prossimi anni. Le proiezioni economiche sono raccolte da tutti i membri del Fed Reserve System Board e dai presidenti della Federal Reserve Bank quattro volte l'anno in relazione alle riunioni di marzo, giugno, settembre e dicembre del FOMC. La versione completa delle proiezioni viene rilasciata insieme ai verbali delle riunioni del FOMC.

Ogni intervistato fornisce una prospettiva per i seguenti indicatori economici:

Le proiezioni includono anche previsioni delle misure di politica monetaria e dei tassi di interesse della Fed nel quarto trimestre dell'anno in corso e per i prossimi anni. La lettera di presentazione descrive i fattori chiave alla base di queste proiezioni.

Le proiezioni di marzo e giugno contengono previsioni per le condizioni economiche e la politica finanziaria per l'anno in corso, ciascuno dei prossimi due anni e un periodo più lungo (da 5 a 6 anni). Le proiezioni di settembre e dicembre contengono previsioni per le condizioni e la politica per l'anno in corso, ciascuno dei prossimi tre anni e un periodo più lungo (da 5 a 6 anni).

Gli analisti di mercato fanno previsioni sull'ulteriore comportamento della Fed a seconda di quanto siano ottimistiche le proiezioni. Le proiezioni hanno un impatto debole sulle quotazioni in dollari, poiché vengono pubblicate insieme a eventi di mercato più importanti.