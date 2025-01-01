Les projections économiques du FOMC sont publiées sous la forme d’un rapport contenant les perspectives du Comité Fédéral du Marché Libre sur le chômage, l’inflation, le PIB et les variations des taux d’intérêt pour les années à venir. Les projections économiques sont recueillies auprès de tous les membres du Conseil du système de la Réserve Fédérale et des présidents de la Réserve Fédérale quatre fois par an dans le cadre des réunions de mars, juin, septembre et décembre du FOMC. La version complète des projections est publiée avec le procès-verbal des réunions duFOMC.

Chaque personne interrogée présente des perspectives pour les indicateurs économiques suivants :

Variation en pourcentage du PIB corrigé de l’inflation (PIB réel)

Chômage

Variation en pourcentage de l’indicedes prix à la consommation

Variation en pourcentage de l’indice des prix à la consommation de base (à l’exclusion des produits alimentaires et de l’énergie)

Les projections comprennent également des prévisions des mesures de politique monétaire et des taux d’intérêt de la Réserve Fédérale au quatrième trimestre de l’année en cours et pour les prochaines années. La lettre d’accompagnement décrit les principaux facteurs qui sous-tendent ces projections.

Les projections de mars et de juin comprennent des prévisions pour les conditions économiques et la politique financière pour l’année en cours, chacune des deux prochaines années et une période plus longue (5 à 6 ans). Les projections de septembre et de décembre comprennent des prévisions pour les conditions et la politique pour l’année en cours, chacune des trois prochaines années et une période plus longue (5 à 6 ans).

Les analystes de marché font des prédictions sur le comportement futur de la Réserve Fédérale en fonction de l’optimisme des projections. Les projections ont un faible impact sur les cours du dollar, car elles sont publiées en même temps que des événements de marché plus importants.