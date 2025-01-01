Las proyecciones económicas del FOMC se publican como un informe que contiene las perspectivas del Comité Federal de Mercado Abierto sobre el desempleo, la inflación, el PIB y los cambios en las tasas de interés para los próximos años. Las proyecciones económicas se recopilan cuatro veces al año de todos los miembros de la Junta del Sistema de la Reserva Federal y los presidentes del Banco de la Reserva Federal, en relación con las reuniones de marzo, junio, septiembre y diciembre del FOMC. La versión completa de las proyecciones se publica junto con las actas de reunión del FOMC.

Cada encuestado ofrece una perspectiva sobre los siguientes indicadores económicos:

Las proyecciones también ofrecen pronósticos sobre las medidas de política monetaria y las tasas de interés de la Fed en el cuarto trimestre del año en curso y para los próximos años. La carta de presentación describe los factores clave que subyacen a estas proyecciones.

Las proyecciones de marzo y junio contienen las condiciones económicas y financieras para el año en curso, para cada uno de los próximos dos años y para un periodo más prolongado (de 5 a 6 años). Las proyecciones de septiembre y diciembre contienen los pronósticos de las condiciones y la política para el año en curso, para cada uno de los próximos tres años y para un periodo más largo (de 5 a 6 años).

Los analistas del mercado hacen predicciones sobre el comportamiento posterior de la Fed en función de los optimistas que sean las proyecciones. Las proyecciones tienen un impacto poco significativo en las cotizaciones del dólar, ya que se publican junto otros eventos más importantes en el mercado.