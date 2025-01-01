Ekonomik Takvim
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Ekonomik Beklentileri
Amerika Birleşik Devletleri
USD
Para
FOMC Ekonomik Projeksiyonlar, önümüzdeki iki yıl için aşağıdaki parametrelere ilişkin Federal Açık Piyasa Kurulunun tahminlerini içeren bir rapordur:
- işsizlik;
- Kişisel Tüketim Harcamalarına Göre Enflasyon (PCE);
- GSYH;
- faiz oranları yörüngesi (oylama ve oy kullanmayan FOMC üyelerinin bireysel değerlendirmelerine dayanarak).
Faiz oranının büyümesini gösteren tahminler USD üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.