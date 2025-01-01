FOMC Ekonomik Projeksiyonlar, önümüzdeki iki yıl için aşağıdaki parametrelere ilişkin Federal Açık Piyasa Kurulunun tahminlerini içeren bir rapordur:

işsizlik;

Kişisel Tüketim Harcamalarına Göre Enflasyon (PCE);

GSYH;

faiz oranları yörüngesi (oylama ve oy kullanmayan FOMC üyelerinin bireysel değerlendirmelerine dayanarak).

Faiz oranının büyümesini gösteren tahminler USD üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.