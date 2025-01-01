TakvimBölümler

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Ekonomik Beklentileri (Federal Open Market Committee (FOMC) Economic Projections)

Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Federal Rezerv Sistemi Yönetim Kurulu (Board of Governors of Federal Reserve System)
Para
FOMC Ekonomik Projeksiyonlar, önümüzdeki iki yıl için aşağıdaki parametrelere ilişkin Federal Açık Piyasa Kurulunun tahminlerini içeren bir rapordur:

  • işsizlik;
  • Kişisel Tüketim Harcamalarına Göre Enflasyon (PCE);
  • GSYH;
  • faiz oranları yörüngesi (oylama ve oy kullanmayan FOMC üyelerinin bireysel değerlendirmelerine dayanarak).

Faiz oranının büyümesini gösteren tahminler USD üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.