FOMC 경제 전망은 연방공개시장위원회의 향후 실업, 인플레이션, GDP 및 금리 변화에 대한 전망을 담은 보고서로 발행됩니다. 경제 예상치는 FOMC의 3월, 6월, 9월 및 12월 회의와 관련하여 연 4회 FRB 시스템 이사회 전체 위원과 연방준비은행 의장으로부터 수집합니다. 전체 투영 버전은 FOMC 회의록과 함께 공개됩니다.

각 응답자는 다음의 경제지표에 대한 전망을 제공합니다:

물가 상승률(실질 GDP)에 맞게 조정된 GDP 변화율

실업률

소비자 물가지수의 백분율 변화

핵심 소비자 물가지수의 백분율 변화(식품 및 에너지 제외)

예상에는 금년도 4/4분기와 향후 몇 년 동안의 통화정책 조치와 연준의 금리에 대한 예측도 포함되어 있습니다. 커버 레터에는 이러한 예상의 기반이 되는 주요 요인들이 설명되어 있습니다.

3월과 6월 예상에는 각각 향후 2년 및 장기(5 - 6년)의 경제 상황과 금융 정책에 대한 예측이 포함되어 있습니다. 9월과 12월 예상에는 각각 향후 3년 및 더 긴 기간(5 - 6년)의 올해 조건과 정책에 대한 예측이 포함되어 있습니다.

시장 분석가들은 예측이 얼마나 낙관적인지에 따라 연준의 추가적인 행동을 예측합니다. 예측은 달러 시세에 약하게 영향을 미칩니다. 왜냐하면 달러 시세는 보다 중요한 시장 이벤트와 함께 발행되기 때문입니다.