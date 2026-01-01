Atas da Reunião do FOMC (FOMC Minutes) são um relatório detalhado sobre uma reunião do Comitê de Mercado Aberto do Fed. As reuniões são realizadas 8 vezes por ano, nelas são consideradas as condições econômicas e financeiras do país, é determinada a política monetária, é tomada a decisão sobre as taxas de juros do regulador.

Na ata da reunião é assinada a posição do Fed e dos membros da Comissão, no que diz respeito às condições prevalecentes e medidas de política monetária necessárias. Além disso, contêm informações sobre a votação relativamente à decisão sobre a taxa de juros, isto é, a distribuição de votos "a favor" e "contra".

Os protocolos são publicados três semanas após as reuniões. Os analistas esperam o lançamento deste relatório, uma vez que descreve em detalhes não só a posição geral do Fed, mas também os pontos de vista da cada um dos membros do Comitê. Sendo assim, os peritos prestam bastante atenção aos futuros discursos de membros que votaram contra a decisão geral tomada, num esforço para prever a futura atividade do Fed. \

A publicação das atas pode causar uma pequena volatilidade do dólar, especialmente quando refletem um aumento no número de votantes contra ou uma tendência econômica adversa.