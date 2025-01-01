FOMC经济预测作为一份报告发布，其中包含联邦公开市场委员会对未来几年的失业率、通货膨胀、GDP和利率变化的展望。在联邦公开市场委员会的3月、6月、9月和12月的会议上，美联储每年四次收集来自美联储储备系统理事会的所有成员和联邦储备银行主席的经济预测信息。完整版的预测将与FOMC会议纪要一起发布。

每位受访者都对以下经济指标做出展望：

经通货膨胀调整后的GDP变化百分比（实际GDP）

失业率

居民消费价格指数的变化百分比

核心居民消费价格指数的变化百分比（排除食品和能源）

该预测还包括对货币政策措施和美联储在今年第四季度和未来几年利率的预测。附信还描述了这些预测背后的关键因素。

3月和6月的预测包含了对当前年度经济状况和金融政策的预测，以及未来两年乃至更长时期（5-6年）的年预测。9月和12月的预测包含了对当前年度状况和政策的预测，以及未来三年乃至更长时期（5-6年）的年预测。

市场分析师根据预测的乐观程度，对美联储的进一步行为做出了预测。这些预测对美元报价的影响非常微弱，因为它们与更重要的市场事件一起发布。