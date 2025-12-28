Calendário Econômico
EUA - Produto Interno Bruto (PIB) (Trimestral) (United States Gross Domestic Product (GDP) q/q)
|Alta
|4.3%
|
3.8%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Produto Interno Bruto, ou PIB, (GDP q/q) reflete a variação no valor de mercado dos bens e serviços produzidos por uma economia nacional, no trimestre de relatórios em comparação com o anterior, menos o custo de produção. PIB dos EUA é calculado pelas despesas. De acordo com esta abordagem, de uma forma geral, a fórmula de cálculo se parece com a soma dos seguintes componentes:
- despesas para o consumo pessoal;
- acumulação bruta de capital (investimentos em empresas privadas, isto é, compra de máquinas, equipamentos, etc.);
- gastos do governo (consumo e investimentos);
- exportações líquidas do país (exportações menos importações. Este componente pode ser um valor negativo).
O Instituto de Análise Econômica dos Estados Unidos (BEA) avalia os componentes do PIB com base em dados de pesquisa de varejistas, fabricantes e construtores, bem como através da análise dos fluxos comerciais.
Dado que o PIB se baseia na avaliação monetária da produção, este índice requer ajuste para a inflação. Assim, há uma divisão entre o PIB real e o nominal. O PIB nominal ignora a inflação e deflação, por isso é difícil usá-lo para estimar a variação do índice. O PIB real é ajustado para a inflação, portanto, torna possível comparar a atividade da economia por vários períodos de longo prazo (por exemplo, expressar sua variação percentual em relação ao ano anterior ou trimestre). Para fazer isso, a fórmula do cálculo inclui o deflator do PIB.
O PIB é comumente usado como um indicador da condição econômica do país e do nível de vida. Seu crescimento é interpretado como um fortalecimento da economia, enquanto sua queda, como enfraquecimento.
O impacto do PIB sobre as cotações do dólar está relacionado à inflação. Por sua vez, a relação entre o PIB e a inflação bastante sutil. Em geral, o crescimento do PIB tem a ver principalmente com o aumento dos custos e, geralmente, com o aumento da inflação, no país. Até certo ponto, isso estimula a economia, favorecendo a subida das cotações do dólar. No entanto, o rápido crescimento do PIB é perigoso, porque uma escalada inflacionária leva a um enfraquecimento da economia. Atualmente, a maioria dos economistas argumentam que, para um funcionamento seguro e estável da economia, o crescimento do PIB deve ser de 2,5% - 3,5% anualmente.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Produto Interno Bruto (PIB) (Trimestral) (United States Gross Domestic Product (GDP) q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
