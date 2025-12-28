O Produto Interno Bruto, ou PIB, (GDP q/q) reflete a variação no valor de mercado dos bens e serviços produzidos por uma economia nacional, no trimestre de relatórios em comparação com o anterior, menos o custo de produção. PIB dos EUA é calculado pelas despesas. De acordo com esta abordagem, de uma forma geral, a fórmula de cálculo se parece com a soma dos seguintes componentes:

despesas para o consumo pessoal;

acumulação bruta de capital (investimentos em empresas privadas, isto é, compra de máquinas, equipamentos, etc.);

gastos do governo (consumo e investimentos);

exportações líquidas do país (exportações menos importações. Este componente pode ser um valor negativo).

O Instituto de Análise Econômica dos Estados Unidos (BEA) avalia os componentes do PIB com base em dados de pesquisa de varejistas, fabricantes e construtores, bem como através da análise dos fluxos comerciais.

Dado que o PIB se baseia na avaliação monetária da produção, este índice requer ajuste para a inflação. Assim, há uma divisão entre o PIB real e o nominal. O PIB nominal ignora a inflação e deflação, por isso é difícil usá-lo para estimar a variação do índice. O PIB real é ajustado para a inflação, portanto, torna possível comparar a atividade da economia por vários períodos de longo prazo (por exemplo, expressar sua variação percentual em relação ao ano anterior ou trimestre). Para fazer isso, a fórmula do cálculo inclui o deflator do PIB.

O PIB é comumente usado como um indicador da condição econômica do país e do nível de vida. Seu crescimento é interpretado como um fortalecimento da economia, enquanto sua queda, como enfraquecimento.

O impacto do PIB sobre as cotações do dólar está relacionado à inflação. Por sua vez, a relação entre o PIB e a inflação bastante sutil. Em geral, o crescimento do PIB tem a ver principalmente com o aumento dos custos e, geralmente, com o aumento da inflação, no país. Até certo ponto, isso estimula a economia, favorecendo a subida das cotações do dólar. No entanto, o rápido crescimento do PIB é perigoso, porque uma escalada inflacionária leva a um enfraquecimento da economia. Atualmente, a maioria dos economistas argumentam que, para um funcionamento seguro e estável da economia, o crescimento do PIB deve ser de 2,5% - 3,5% anualmente.

Últimos valores: