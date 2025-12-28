CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

EUA - Produto Interno Bruto (PIB) (Trimestral) (United States Gross Domestic Product (GDP) q/q)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Instituto de Análise Econômica dos Estados Unidos (BEA) (Bureau of Economic Analysis)
Setor:
PIB
Alta 4.3%
3.8%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Produto Interno Bruto, ou PIB, (GDP q/q) reflete a variação no valor de mercado dos bens e serviços produzidos por uma economia nacional, no trimestre de relatórios em comparação com o anterior, menos o custo de produção. PIB dos EUA é calculado pelas despesas. De acordo com esta abordagem, de uma forma geral, a fórmula de cálculo se parece com a soma dos seguintes componentes:

  • despesas para o consumo pessoal;
  • acumulação bruta de capital (investimentos em empresas privadas, isto é, compra de máquinas, equipamentos, etc.);
  • gastos do governo (consumo e investimentos);
  • exportações líquidas do país (exportações menos importações. Este componente pode ser um valor negativo).

O Instituto de Análise Econômica dos Estados Unidos (BEA) avalia os componentes do PIB com base em dados de pesquisa de varejistas, fabricantes e construtores, bem como através da análise dos fluxos comerciais.

Dado que o PIB se baseia na avaliação monetária da produção, este índice requer ajuste para a inflação. Assim, há uma divisão entre o PIB real e o nominal. O PIB nominal ignora a inflação e deflação, por isso é difícil usá-lo para estimar a variação do índice. O PIB real é ajustado para a inflação, portanto, torna possível comparar a atividade da economia por vários períodos de longo prazo (por exemplo, expressar sua variação percentual em relação ao ano anterior ou trimestre). Para fazer isso, a fórmula do cálculo inclui o deflator do PIB.

O PIB é comumente usado como um indicador da condição econômica do país e do nível de vida. Seu crescimento é interpretado como um fortalecimento da economia, enquanto sua queda, como enfraquecimento.

O impacto do PIB sobre as cotações do dólar está relacionado à inflação. Por sua vez, a relação entre o PIB e a inflação bastante sutil. Em geral, o crescimento do PIB tem a ver principalmente com o aumento dos custos e, geralmente, com o aumento da inflação, no país. Até certo ponto, isso estimula a economia, favorecendo a subida das cotações do dólar. No entanto, o rápido crescimento do PIB é perigoso, porque uma escalada inflacionária leva a um enfraquecimento da economia. Atualmente, a maioria dos economistas argumentam que, para um funcionamento seguro e estável da economia, o crescimento do PIB deve ser de 2,5% - 3,5% anualmente.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Produto Interno Bruto (PIB) (Trimestral) (United States Gross Domestic Product (GDP) q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
4.3%
3.8%
3 trim. 2025 prelim.
N/D
3.1%
3.8%
2 trim. 2025
3.8%
3.3%
3.3%
2 trim. 2025 prelim.
3.3%
3.0%
3.0%
2 trim. 2025 prelim.
3.0%
0.4%
-0.5%
1 trim. 2025
-0.5%
-0.2%
-0.2%
1 trim. 2025 prelim.
-0.2%
-0.3%
-0.3%
1 trim. 2025 prelim.
-0.3%
2.4%
2.4%
4 trim. 2024
2.4%
2.3%
2.3%
4 trim. 2024 prelim.
2.3%
2.3%
2.3%
4 trim. 2024 prelim.
2.3%
2.8%
3.1%
3 trim. 2024
3.1%
2.8%
2.8%
3 trim. 2024 prelim.
2.8%
2.8%
2.8%
3 trim. 2024 prelim.
2.8%
3.2%
3.0%
2 trim. 2024
3.0%
3.0%
3.0%
2 trim. 2024 prelim.
3.0%
2.8%
2.8%
2 trim. 2024 prelim.
2.8%
3.2%
1.4%
1 trim. 2024
1.4%
1.3%
1.3%
1 trim. 2024 prelim.
1.3%
1.6%
1.6%
1 trim. 2024 prelim.
1.6%
3.1%
3.4%
4 trim. 2023
3.4%
1.6%
5.2%
3 trim. 2023
5.2%
5.2%
5.2%
3 trim. 2023 prelim.
5.2%
4.9%
4.9%
3 trim. 2023 prelim.
4.9%
2.1%
2.1%
2 trim. 2023
2.1%
2.1%
2.1%
2 trim. 2023 prelim.
2.1%
2.4%
2.4%
2 trim. 2023 prelim.
2.4%
1.6%
2.0%
1 trim. 2023
2.0%
1.3%
1.3%
1 trim. 2023 prelim.
1.3%
1.1%
1.1%
1 trim. 2023 prelim.
1.1%
2.7%
2.6%
4 trim. 2022
2.6%
2.7%
2.7%
4 trim. 2022 prelim.
2.7%
2.9%
2.9%
4 trim. 2022 prelim.
2.9%
3.1%
3.2%
3 trim. 2022
3.2%
2.9%
2.9%
3 trim. 2022 prelim.
2.9%
2.6%
2.6%
3 trim. 2022 prelim.
2.6%
-0.6%
-0.6%
2 trim. 2022
-0.6%
-0.6%
-0.6%
2 trim. 2022 prelim.
-0.6%
-0.9%
-0.9%
2 trim. 2022 prelim.
-0.9%
-1.5%
-1.6%
1 trim. 2022
-1.6%
-1.5%
-1.5%
1 trim. 2022 prelim.
-1.5%
-1.4%
-1.4%
1 trim. 2022 prelim.
-1.4%
7.0%
6.9%
4 trim. 2021
6.9%
7.0%
7.0%
4 trim. 2021 prelim.
7.0%
6.9%
6.9%
4 trim. 2021 prelim.
6.9%
2.2%
2.3%
3 trim. 2021
2.3%
2.1%
2.1%
3 trim. 2021 prelim.
2.1%
2.0%
2.0%
3 trim. 2021 prelim.
2.0%
6.7%
6.7%
2 trim. 2021
6.7%
6.6%
6.6%
2 trim. 2021 prelim.
6.6%
6.5%
6.5%
12345
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido