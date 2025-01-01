Die Wirtschaftsprognosen (Economic Projections) des FMOC werden als ein Bericht veröffentlicht, der den Ausblick des Offenmarktausschusses der USA für Arbeitslosigkeit, Inflation, BIP und Zinsänderungen für die kommenden Jahre enthält. Die Wirtschaftsprognosen werden von allen Mitgliedern des Fed Reserve System Board und den Vorsitzenden der Federal Reserve Bank viermal im Jahr im Zusammenhang mit den Sitzungen des FOMC im März, Juni, September und Dezember erhoben. Die Vollversion der Projektionen wird zusammen mit FOMC-Tagungsprotokolle veröffentlicht.

Jeder Befragte gibt einen Ausblick auf die folgenden Wirtschaftsindikatoren:

Prozentuale Veränderung des BIP bereinigt um die Inflation (real BIP)

Arbeitslosigkeit

Prozentuale Veränderung des Verbraucherpreisindexes

Prozentuale Veränderung des Kernverbraucherpreisindexes (ohne Nahrungsmittel und Energie)

In den Prognosen werden auch die geldpolitischen Maßnahmen und die Zinssätze der Fed für das vierte Quartal des laufenden Jahres und die nächsten Jahre prognostiziert. Das Anschreiben beschreibt die wesentlichen Faktoren, die diesen Prognosen zugrunde liegen.

Die Prognosen für März und Juni enthalten Prognosen für die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Finanzpolitik für das laufende Jahr, jeweils für die nächsten zwei Jahre und einen längeren Zeitraum (5 bis 6 Jahre). Die Prognosen für September und Dezember enthalten Prognosen für das laufende Jahr, für die nächsten drei Jahre und für einen längeren Zeitraum (5 bis 6 Jahre).

Marktanalysten prognostizieren das weitere Verhalten der Fed, je nachdem, wie optimistisch die Prognosen sind. Prognosen haben einen schwachen Einfluss auf die Dollarkurse, da sie zusammen mit wichtigeren Marktereignissen veröffentlicht werden.