Публикация экономических прогнозов FOMC (FOMC Economic Projections) – отчет, в котором содержатся прогнозы Федерального Комитета по открытым рынкам ФРС на ближайшие годы по безработице, инфляции, ВВП и траектории изменения процентных ставок. Экономические прогнозы собираются от каждого члена Совета управляющих ФРС и каждого президента ФРБ четыре раза в год в связи с мартовским, июньским, сентябрьским и декабрьским заседаниями FOMC. Полная редакция экономических прогнозов выходит в свет одновременно с протоколами заседания Комитета.

Каждый опрашиваемый делает свой прогноз по следующим экономическим показателям:

Также политики прогнозируют меры денежно-кредитной политики и уровень процентных ставок регулятора в четвертом квартале текущего года и на ближайшие несколько календарных лет. В сопроводительном письме описываются ключевые факторы, лежащие в основе этих прогнозов.

В марте и июне прогнозируются экономические условия и финансовая политика на текущий год, на каждый из следующих двух лет и на более продолжительный период (5 – 6 лет). В сентябре и декабре прогнозируются условия и политика на текущий год, на каждый из следующих трех лет и на более отдаленный период (5 – 6 лет).

В зависимости от того, насколько оптимистичны прогнозы, аналитики рынка делают прогнозы о дальнейшем поведении ФРС. Публикация прогнозов оказывает слабое влияние на котировки доллара, поскольку происходит параллельно с более важными для рынка событиями.