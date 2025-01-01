FOMC経済予測は、今後の失業率、インフレ率、GDP及び金利の変化に関する連邦公開市場委員会の見通しを含むレポートとして公表されています。経済予測は、FOMCの3月、6月、9月、12月の会議に関連して、年4回、連邦準備制度理事会の全メンバーと連邦準備銀行の議長から収集されます。予測の完全版はFOMC議事録と共に公開されています。

各回答者は、以下の経済指標の見通しを提示しています。

インフレ調整されたGBPパーセント変化（実質 GDP）

失業

消費者物価指数のパーセント変化

コア消費者物価指数（食料とエネルギーを除く）のパーセント変化

予測はまた、今年の第4四半期及び今後数年間の金融政策措置の見通しと連邦準備理事会の金利を特徴としています。カバーレターには、これらの予測の根底にある主な要因が記載されています。

3月と6月の予測には、今年、今後2年間、さらに長期間（5〜6年）の経済状況と財政政策の予測が含まれています。9月と12月の予測には、今年の条件と政策、次の3年間とそれより長い期間（5〜6年）の予測が含まれています。

市場アナリストは、予測がどれほど楽観的であるかに応じてFRBの今後の行動を予測します。予測は、より重要な市場事象とともに発表されるため、ドルの相場に与える影響は小さいものです。