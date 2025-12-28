Calendário Econômico
EUA - Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) (Trimestral) (United States Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index q/q)
|Baixa
|2.8%
|
2.1%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal - Trimestral - (PCE Price Index q/q) mostra a variação nos preços para uma cesta fixa de bens de consumo e serviços, adquiridos por residentes dos EUA, no trimestre de relatórios em comparação com o anterior. Esta índice também é chamado de "Índice de Preços do PIB". Ele leva em conta as despesas sobre o consumo doméstico para bens duráveis e não-duráveis, bem como serviços.
2009 é tomado como período de referência.
Preços do PCE é usado na avaliação da inflação no país, uma vez que seu crescimento é, geralmente, acompanhado por um aumento nos preços de bens e serviços.
Contrariamente ao segundo indicador de preços ao consumidor dos EUA, isto é, o CPI, o Federal Reserve prefere usar, justamente, o PCE para a análise das condições econômicas e o impacto da inflação. A razão é que a fórmula de cálculo do PCE permite considerar as mudanças de curto prazo no comportamento dos consumidores e fazer ajustes na composição da cesta, enquanto, ao calcular o CPI, a composição da cesta e os pesos dos seus elementos são revistos apenas uma vez a cada dois anos. Por isso o PCE dá métricas mais completas da inflação.
O crescimento do índice pode ter um impacto positivo sobre as cotações do dólar.
