Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCAccountInfoMargin LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Margin Obtém o valor da margem reservada. double Margin() const Valor de retorno Valor da margem reservada (em moeda de depósito). Equity FreeMargin