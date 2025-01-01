Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCAccountInfoBalance LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Balance Obtém o saldo da conta. double Balance() const Valor de retorno O saldo da conta (em moeda de depósito). LimitOrders Credit