Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCAccountInfoLogin LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Login Obtém o número da conta. long Login() const Valor de retorno Número da conta. CAccountInfo TradeMode