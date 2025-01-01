DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCAccountInfoStopoutModeDescription 

Obtém o modo de definir o nível da margem mínima como uma string.

string  StopoutModeDescription() const

Valor de retorno

Modo de configuração do nível da margem mínima como uma string.