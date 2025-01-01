- Login
FreeMarginCheck
Obtém a quantidade de margem livre remanescente após a operação de negociação.
|
double FreeMarginCheck(
Parâmetros
symbol
[in] Símbolo para a operação de negociação.
trade_operation
[in] Tipo de operação de negociação (enumerador ENUM_ORDER_TYPE).
volume
[in] Volume de operação de negociação.
price
[in] Preço de operação de negociação.
Valor de retorno
Quantidade de margem livre remanescente após a operação de negociação.