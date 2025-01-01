FreeMarginCheck

Obtém a quantidade de margem livre remanescente após a operação de negociação.

double FreeMarginCheck(

const string symbol,

ENUM_ORDER_TYPE trade_operation,

double volume,

double price

) const

Parâmetros

symbol

[in] Símbolo para a operação de negociação.

trade_operation

[in] Tipo de operação de negociação (enumerador ENUM_ORDER_TYPE).

volume

[in] Volume de operação de negociação.

price

[in] Preço de operação de negociação.

Valor de retorno

Quantidade de margem livre remanescente após a operação de negociação.