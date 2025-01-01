DocumentaçãoSeções
Obtém a quantidade de margem livre remanescente após a operação de negociação.

double  FreeMarginCheck(
   const string        symbol,              // symbol
   ENUM_ORDER_TYPE     trade_operation,     // operation
   double              volume,              // volume
   double              price                // price
   ) const

Parâmetros

symbol

[in]  Símbolo para a operação de negociação.

trade_operation

[in]  Tipo de operação de negociação (enumerador ENUM_ORDER_TYPE).

volume

[in]  Volume de operação de negociação.

price

[in]  Preço de operação de negociação.

Valor de retorno

Quantidade de margem livre remanescente após a operação de negociação.

 