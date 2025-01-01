Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCAccountInfoFreeMargin LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck FreeMargin Obtém a quantidade de margem livre. double FreeMargin() const Valor de retorno Quantidade de margem livre (em moeda de depósito). Margin MarginLevel