TradeAllowed

Obtém o flag de retorno da negociação.

bool  TradeAllowed() const

Valor de retorno

Flag de retorno da negociação.