Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCAccountInfoCompany LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Company Obtém o nome da empresa, que serve uma conta. string Company() const Valor de retorno Nome da empresa, que serve uma conta. Currency InfoInteger