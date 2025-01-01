Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses de Trailing StopCTrailingFixedPipsValidationSettings StopLevelProfitLevelValidationSettingsCheckTrailingStopLongCheckTrailingStopShort ValidationSettings Verifica as configurações. virtual bool ValidationSettings() Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso. Observação A função verifica os níveis de Take Profit e Stop Loss. Os valores corretos são 0 e valores maiores do que o stop mínimo para ordens stop ao símbolo (ativo). ProfitLevel CheckTrailingStopLong