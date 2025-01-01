DocumentaçãoSeções
ValidationSettings

Verifica as configurações.

virtual bool  ValidationSettings()

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.

Observação

A função verifica os níveis de Take Profit e Stop Loss. Os valores corretos são 0 e valores maiores do que o stop mínimo para ordens stop ao símbolo (ativo).