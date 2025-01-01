- StopLevel
- ProfitLevel
- ValidationSettings
- CheckTrailingStopLong
- CheckTrailingStopShort
Verifica Trailing condições de parada de posição vendida.
virtual bool CheckTrailingStopShort(
Parâmetros
position
[in] Ponteiro do objeto CPositionInfo.
sl
[in][out] Variável de preço para Stop Loss.
tp
[in][out] Variável do preço Take Profit.
Valor de retorno
verdadeiro se as condições são satisfeitas, o contrário é falso.
Observação
Se o nível Stop Loss é igual a 0, o Trailing Stop não é usado. Se a posição já tem preço Stop Loss, o seu valor é assumido como um preço base, caso contrário o preço de abertura da posição é assumido como um preço base.
Se o preço Ask atual é menor do que o nível do preço base-stop loss, sugere-se definir novo preço Stop Loss. Neste caso, se a posição já tem preço Take Profit, sugere-se definir novo preço Take Profit igual a preço Ask-nível take profit.