Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses de Trailing StopCTrailingFixedPipsProfitLevel 

ProfitLevel

Define o valor do nível Take Profit (em pontos).

void  ProfitLevel(
   int  profit_level      // Take profit level
   )

Parâmetros

profit_level

[in]  O valor do nível Take Profit (em pontos convencionais 2/4-dígitos).

Observação

Se o nível de lucro é igual a 0, o trailing stop não é usado.