Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses de Trailing StopCTrailingFixedPipsProfitLevel StopLevelProfitLevelValidationSettingsCheckTrailingStopLongCheckTrailingStopShort ProfitLevel Define o valor do nível Take Profit (em pontos). void ProfitLevel( int profit_level // Take profit level ) Parâmetros profit_level [in] O valor do nível Take Profit (em pontos convencionais 2/4-dígitos). Observação Se o nível de lucro é igual a 0, o trailing stop não é usado. StopLevel ValidationSettings