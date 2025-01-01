- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
Définit les coordonnées du point vers lequel le regard est porté.
|
void ViewTargetSet(
Paramètres
&target
[in] Coordonnées du point vers lequel le regard est porté.
Valeur de Retour
Aucune.
Note
Utilisé pour fixer le regard sur un point de la scène lors du déplacement du point de vue.
Définie une nouvelle coordonnée cible avec ViewRotationSet() change la matrice de vue obtenue avec ViewMatrixGet().
ViewTargetSet() est utilisée avec ViewUpDirectionSet() pour définir la direction du regard.