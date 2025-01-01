- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
ViewTargetSet
Imposta le coordinate del punto a cui è diretto lo sguardo.
|
void ViewTargetSet(
Parametri
&target
[in] Coordinate del punto a cui è diretto uno sguardo.
Valore di Ritorno
Nessuno.
Nota
Utilizzato per fissare lo sguardo in un punto della scena quando si sposta il punto di vista.
L'impostazione di una nuova coordinata di destinazione mediante ViewRotationSet() modifica la matrice della vista ottenuta in ViewMatrixGet().
ViewTargetSet() viene utilizzato insieme a ViewUpDirectionSet() per definire la direzione dello sguardo.