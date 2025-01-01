DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria Standard3D graphicsCCanvas3DViewTargetSet 

ViewTargetSet

Imposta le coordinate del punto a cui è diretto lo sguardo.

void  ViewTargetSet(
   const DXVector3  &target      // coordinate target
   );

Parametri

&target

[in]  Coordinate del punto a cui è diretto uno sguardo.

Valore di Ritorno

Nessuno.

Nota

Utilizzato per fissare lo sguardo in un punto della scena quando si sposta il punto di vista.

L'impostazione di una nuova coordinata di destinazione mediante ViewRotationSet() modifica la matrice della vista ottenuta in ViewMatrixGet().

ViewTargetSet() viene utilizzato insieme a ViewUpDirectionSet() per definire la direzione dello sguardo.