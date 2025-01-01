MQL5 リファレンス標準ライブラリ3DグラフィックスCCanvas3DViewTargetSet
- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
ViewTargetSet
視線が向けられるポイントの座標を設定します。
void ViewTargetSet(
パラメータ
&target
[in] 視線が向けられるポイントの座標
戻り値
なし
注意事項
視点を移動するときに、1つのシーンポイントの視線を修正するために使用します。
ViewRotationSet()を使用して新しいターゲット座標を設定すると、ViewMatrixGet()で取得したビュー行列が変更されます。
ViewTargetSet()はViewUpDirectionSet()と併用して、視線方向を定義します。