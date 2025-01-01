ドキュメントセクション
視線が向けられるポイントの座標を設定します。

void  ViewTargetSet(
  const DXVector3  &target      // ターゲット座標
  );

パラメータ

&target

[in] 視線が向けられるポイントの座標

戻り値

なし

注意事項

視点を移動するときに、1つのシーンポイントの視線を修正するために使用します。

ViewRotationSet()を使用して新しいターゲット座標を設定すると、ViewMatrixGet()で取得したビュー行列が変更されます。

ViewTargetSet()はViewUpDirectionSet()と併用して、視線方向を定義します。