ViewTargetSet

Legt die Koordinaten des Punktes fest, auf den ein Blick gerichtet ist.

void ViewTargetSet(

const DXVector3 &target

);

Parameter

&target

[in] Koordinaten des Punktes auf die ein Blick gerichtet ist.

Rückgabewert

Keiner.

Hinweis

Sie wird verwendet, um den Blick auf einen Szenenpunkt zu fixieren, wenn der Blickpunkt bewegt wird.

Das Setzen einer neuen Zielkoordinate mit ViewRotationSet() ändert die Ansichtsmatrix, die in ViewMatrixGet() erhalten wurde.

ViewTargetSet() wird zusammen mit ViewUpDirectionSet() verwendet, um die Blickrichtung zu definieren.