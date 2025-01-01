- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
ViewTargetSet
设置注视点的坐标。
|
void ViewTargetSet(
参数
&target
[in] 注视点的坐标。
返回值
无。
注意
用于在移动视点时将视线固定在一个场景点上。
使用ViewRotationSet()设置新目标坐标会更改在ViewMatrixGet()中获得的视图矩阵。
ViewTargetSet()与ViewUpDirectionSet()一起使用，来定义注视方向。