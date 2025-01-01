文档部分
MQL5参考标准程序库3D图形CCanvas3DViewTargetSet 

ViewTargetSet

设置注视点的坐标。

void  ViewTargetSet(
   const DXVector3  &target      // 目标坐标
   );

参数

&target

[in]  注视点的坐标。

返回值

无。

注意

用于在移动视点时将视线固定在一个场景点上。

使用ViewRotationSet()设置新目标坐标会更改在ViewMatrixGet()中获得的视图矩阵。

ViewTargetSet()与ViewUpDirectionSet()一起使用，来定义注视方向。