ViewPositionSet

3D 장면의 시점을 설정합니다.

void  ViewPositionSet(
   const DXVector3  &position      // 시점 위치
   );

매개변수

&position

[in]  3D 장면의 시점을 설정.

값 반환

없음.

참고

ViewPositionSet()를 사용하여 시점 위치를 설정하면 ViewMatrixGet()에서 얻은 뷰 매트릭스가 변경됩니다.