MQL5 リファレンス標準ライブラリ3DグラフィックスCCanvas3DViewPositionSet
ViewPositionSet
3D 장면의 시점을 설정합니다.
|
void ViewPositionSet(
매개변수
&position
[in] 3D 장면의 시점을 설정.
값 반환
없음.
참고
ViewPositionSet()를 사용하여 시점 위치를 설정하면 ViewMatrixGet()에서 얻은 뷰 매트릭스가 변경됩니다.